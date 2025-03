Ukras ili emotivna posveta: Koje tetovaže majstori odbijaju raditi?

Umjetnost na koži nešto je što prakticiraju i umjetnici i sportaši i biznismeni i liječnici. Tetovaže su dostupnije nego ikad, no tattoo artisti ipak povlače granicu s tetovažama koje odbijaju raditi. Zašto, na Zagreb Tattoo Showu provjerila je naša Sanja Jurković za In magazin.

''Kada uđeš jednom u ovaj svijet teško je izaći'', rekla nam je Bo Punjek, tatto artistica.

I upravo zbog toga rijetko tko stane nakon prve tetovaže. Nešto što je prije bilo rezervirano za alternativnu scenu, danas je dio svakodnevice.

Jesu li ljudi danas otvoreniji prema tetovažama nego što su bili nekada?

''Mislim da jesu. Svijet se mijenja, svi se mijenjamo. Sada više ne postoji čovjek koji nema barem neku malu tetovažicu. Postale su sve više prihvaćenije'', govori Martina Pavelić, tatto artistica.

Zato je Zagreb Tattoo Show u vikendu iza nas okupio brojne ljubitelje umjetnosti na koži.

Ako imate nizak prag tolerancije na bol, izbjegavajte mjesta poput rebara, koljena i prepona gdje je koža tanka.

''Glava, koja je sad moderna u zadnje vrijeme, ona boli jako, vrat boli, prsa bole po sredini, rebra, to su ovi dijelovi ovdje. To je ono onako, ali sve je onako šarmantno na svoj način'', objasnio je Igor Palić, organizator Zagreb Tattoo Showa.

A gdje najmanje boli?

''Najmanje boli? Najmanje boli kad se ne tetovirate'', rekao je.

Nedavna istraživanja upozorila su na povezanost tetoviranja i raka, no ova studija naše entuzijaste ne brine previše.

''Kad se pojavili su te neke ovo glasine vezano na to, popuštali smo doći u posjet nekih suvislih informacija vezano na to. Probajte i sami, nigdje nećete naći suvislu studiju koja to dokazuje'', govori Palić.

Nagrada za najbolju tetovažu otišla je u Sloveniju, no u Dejanov studio ulaze samo oni koji u njega imaju apsolutno povjerenje.

Ima slobodne ruke za raditi što želi?

''Da, to prvo kažem svoj klijenteli da se mora prepustiti meni. I oni kažu neku osnovnu ideju, ne znam, ovdje, jedno lice i ostale ja dodajem'', govori Dejan Marič, tatto artist.

Neprimjerene slike i simboli nisu jedini motivi koje odbijaju tetovirati, a katkad se znalo dogoditi da odbiju tetovirati i nešto sasvim uobičajeno.

''Naravno, ako će se raditi o maloljetnoj osobi ili alkoholiziranoj ili ono, pod opijatima, da, da, u svakom slučaju. U tom slučaju ni ono što je suvislo ne tetoviramo.'', otkriva Palić.

Ako vam dosade, i za to postoji rješenje u vidu laserskog uklanjanja ili tzv. cover upa.

''Što se najčešće prekriva, jesu li to imena bivših partnera ili...? Da, imena bivših partnera ili, recimo, neke tetovaže u, ne znam, malo alkoholiziranom stanju ili nešto kad su bili mladi, ludi i to tako da svega ima'', otkriva Bo Punjek, tattoo artistica.

''Znači ljudi koji imaju eventualno JNA tetovaža oni ne bi prekrivali, oni bi to maknuli. A do sada, do nedavno su bili osuđeni na ono JNA napraviti ona'', dodao je Palić.

Iako su tetovaže danas uistinu postale svakodnevna pojava, i dalje na sebi znaju uhvatiti poneki znatiželjni pogled.

''Ono što ja uvijek volim naglasiti je da jedina razlika između nas tetoviranih i onih ne tetoviranih je ta što nas tetovirane iskreno boli briga što ovi drugi nisu istetovirani'', govori Bo Punjek.

Postoji li neka profesija gdje su tetovaže možda učestalije?

''Pa, definitivno vjerujem da, da recimo ono što sam se začudila da jako puno recimo kuhara, kuhari ono moji jako puno prijatelje koji su šefovi fine dininga ili nešto, svi su istetovirani i to ali ono rijetko je vidjeti ne znam tetu u pošti na šalteru da će biti tetovirana'', govori Punjek.

''Na kraju krajeva, koliko sad znamo, u zadnje vrijeme državne službe tipa policije, to je dozvoljeno i ono isto tetoviranje vojska i to sve.

Nekad smo skrivali, sad pokazujemo'', zaključio je Palić.

