Naša glumica ispričala nam je kako je umjesto u zdravstvu završila u glumi

Kao dijete željela je raditi u zdravstvu, no tijekom studija dogodio se preokret pa je Šibenčanka Ivana Gulin na kraju ipak završila u glumi. Ovih dana udružila je snage s dizajnerom Ivanom Friščićem, iz čega je nastala modna priča. O čemu se radi, pogledajte u prilogu In magazina.

Ovog puta, umjesto ispred kamera, glumica Ivana Gulin stala je pred objektiv fotoaparata. Uloga - ona modela u proljetnoj kampanji dizajnera Ivana Friščića. A na snimanju se pridružila i manekenka Tina Mustapić.

Ivana Gulin - 3 Foto: In Magazin



''Tina je hrvatski top model kojeg ne možete izbjeći, a Ivana glumica koja izgleda kao top model, tako da ako gledamo s aspekta top modela, onda su njih dvije nezaoibilazan izbor'', objasnio je Ivan Friščić.

Ivana Gulin - 4 Foto: In Magazin



''On i ja imamo zbilja jedan poseban odnos jer je prije kojih 15-ak godina on bio stilist na mom prvom prvcatom snimanju, tako da takve stvari se zbilja ne zaboravljaju'', dodala je Tina Mustapić.

Svevremenski i elegantno - tako opisuju kreacije ovog dizajnera. Iako vjeran odijelima, ovog puta ima i haljina te čak i suknji.

Ivan Friščić - 1 Foto: In Magazin



''Dvije su priče koje se provlače kroz cijelu kolekciju, jedna je monokromatska, jednostavna, izuzetno naglašena sa finim, nježnim teksturama. S druge strane grafička koja je ispunjena printevima, zanimljivim nekakvim drugačijim uzorcima na koje smo navikli'', rekao je Ivan Friščić.



''Suknje su nešto što je dosta popularno ove sezone u odnosu na zadnjih nekoliko sezona na svjetskim pistama. Ja sam dosta dugo pokušavao biti fokusiran na hlače. Međutim nekako me vuku suknje'', dodao je.

Ivana Gulin - 1 Foto: In Magazin

Ivani ovo nije prvo ovakvo iskustvo, no kaže kako joj je ipak lakše na filmskim i televizijskim snimanjima. Uskoro ćemo je gledati i u megapopularnoj seriji Nove TV Kumovi. A ova Šibenčanka gotovo je završila u zdravstvu.

Ivan Friščić - 2 Foto: In Magazin



''Slučajno, mislim ništa nije slučajno ali odustala sam od zdravstvenog veleučilišta, znala sam sve što ne bih, ništa što bih i onda sam jedan dan nekako slučajno zalutala, opet nije slučajno u šibensko kazalište i tako mic po mic upala na tu dramsku i Pero Mioč voditelj te dramske sekcije me skoro natjerao. Ja sam više išla vidjeti jel to stvarno to, da li me zanima ili je neki hir, stvarno se želim baviti glumom i onda kad sam došla tamo kad sam stala na tu pozornicu, onda je baš bilo da da to je to'', objasnila je.

Njezinim izborom mnogi su bili iznenađeni.

Ivan Friščić - 3 Foto: In Magazin



''Ja sam to dosta tajila, mislim znali su roditelji i sve ali nisam baš pričala okolo da idem, bili su mi podrška. Iako svi su zapravo bili u šoku kad sam upisala'', ispričala je Ivana.

Ivana Gulin - 2 Foto: In Magazin

U šoku nitko neće biti ako se ponovno nađe u ulozi modela. A u komadima kakve je pripremio, Ivan Friščić svi će zablistati ovog proljeća.

