Tko je Dikanova partnerica, od koje se poduzetnik ne odvaja? U Beogradu je itekako poznata, a uspješno vodi dva biznisa

Josip Radeljak Dikan već neko vrijeme uživa s partnericom Nevenom Jeličić, evo tko je zapravo ona.

Poduzetnik Josip Radeljak Dikan već skoro dvije godine ima partnericu koju je u početku skrivao od javnosti, ali kad su ih fotografi vidjeli u šetnji Zagrebom, sve je postalo vrlo jasno.

Radi se o Neveni Jeličić, poznatoj beogradskoj odvjetnici. A evo i još nekih detalja o njoj.

Osim što je uspješna odvjetnica, Nevena je i poduzetnica, a malo tko zna da je vlasnica i luksuznog hotela ''The Babe Boutique Hotel'' u centru Beograda.

Nevena je jednom prilikom otkrila kako se rodila ideja da otvori hotel.

''Po zanimanju sam odvjetnica, ali sam oduvijek željela živjeti u hotelu ili ga posjedovati, mada mi to nije djelovalo kao nešto realno. Babe je postao hotel sasvim slučajno, vjerovali ili ne - zbog kredita. Konkretno, u kući u kojoj je The Babe Boutique hotel živjeli smo moja djeca i ja, i dugo sam je pokušavala iznajmiti, a pošto je previše velika, to mi nikako nije polazilo za rukom. U trenutku mi je sinula ideja da bi to bio odličan boutique hotel pa smo ga doslovno za sedam dana pretvorili baš u to'', ispričala je za Elle.rs.

Nevena je svoj profil na društvenim mrežama zaključala, a može ju se vidjeti tek na fotografijama koje podijeli Radeljak na svom Facebook profilu.

Punila je srpske medije 2021. godine kad su je mnogi povezivali sa srpskim tajkunom Jugoslavom Karićem, članom dinastije Karić, jedne od najbogatijih srpskih obitelji. I njih dvoje dijelili su zajedničke fotografije na društvenim mrežama, no nikad nisu otkrili prirodu svojeg odnosa.

Poznato je kako je dobra s našom pjevačicom Ninom Badrić. Zajedno su u travnju prošle godine bile na Maldivima, odakle je pjevačica na Instagramu objavljivala njihove zajedničke fotografije.

A kako izgleda, pogledajte u našoj galeriji.

Dikan iza sebe ima tri braka. Prva supruga bila mu je popularna jugoslavenska glumica Desanka Beba Lončar, s kojom je dobio sina Lea. Nakon nje se 2000. godine oženio glumicom Enom Begović, s kojom je dobio kćer Lanu. Ena je iste godine poginula u tragičnoj prometnoj nesreći na Braču. Kako njihova kći izgleda danas, pogledajte OVDJE.

Njegova treća supruga bila je voditeljica Vlatka Pokos. Vjenčali su se 2004. godine, a burni brak okončali su 2007., kada je Dikan pred očima javnosti izbacio Vlatku iz stana.

Vlatka je nakon toga ostala česta tema medija, a sad je najavila i povratak na našu scenu, Više pročitajte OVDJE.

A otkako je Josip s Nevenom, par je već nekoliko puta bio na romantičnim izletima, a kako su se proveli u Beču, pogledajte OVDJE.

