Poznato je kako je Rade Vasić reagirao kad je čuo da su mu sinovi promijenili spol: ''Ja sam kao roditelj htio...''

Mika i Giba Vasić prije nekoliko godina operacijom spola postali su Ana i Iva Nikolić, a o svemu je progovorio njihov otac Rade.

Ana Nikolić, koja je nekada bila poznata kao Mika Vasić, ovih dana je ušla u reality show "Zadruga - Elita" zajedno s dečkom. Operaciju promjene spola ona i sestra Iva imale su u razdoblju od 2018. do 2019., a kako su same rekle, koristile su fond dobiven od honorara od sudjelovanja u realityjima.

Podršku su imale i od tate Rade Vasića, koji je to prokomentirao za Pink.

"Kad sam čuo da je tražila pjesmu: 'Ti si, ćerko, tatin sin', mnogo sam se obradovao. To su moja djeca, ma kakva god da su, mi smo ih stvorili i donijeli na ovaj svijet", izjavio je Rade pa dodao: "Mi smo gledali da pomažemo svojoj djeci, ja sam htio kao roditelj... Pitali smo odmah: 'Koliko to, sine, košta?', sve će to majka i otac financirati i da bude ako treba i još, ako bude trebalo, dat ću. Moja djeca su tako sretna, imala su i sretno djetinjstvo, nisu bila željna ničega."

Kako su prije operacije izgledale Ana i Iva Nikolić

Rada Vasić, majka blizanki, bori se s opakom bolešću

