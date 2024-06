Jelena Rozga otkriva čemu je zahvalna na tako mladolikom izgledu: ''Nikad u životu to nisam pila...''

''U zdravom tijelu, zdrav duh''. Možda vam ova stara narodna ide na živce, ali itekako je istinita. Dobro to znaju Jelena Rozga, Lana Jurčević, Žanamari i brojne druge slavne Hrvatice, koje su nam otkrile svoju tajnu mršavljenja. Kako su došle do vitke linije, što jedu i koliko vježbaju, ispričale su našem Davoru Gariću.

Jelena Rozga puni dvorane diljem regije. Uz moćni glas, pozornost plijeni i njezin stas. Zbog uvijek vitke linije i mladolikog izgleda mnogi se pitaju - stari li ova žena uopće?

''Ja sam oduvijek pazila koliko i što jedem, što unosim u svoje tijelo. Moji su Dalmatinci i uvijek se nekako jela najviše riba doma, što više povrća iz našeg sela, iz Blizne, domaće maslinovo ulje, a posljednjih par godina od kad imam velikih problema sa štitnjačom izbacila sam i gluten i laktozu i svašta nešto i što je najvažnije, ja ne pijem alkohol, nikad ga u životu nisam pila.''

Minea i pobjednik showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' Alen Bičević imaju novi zajednički videospot, ali i još nešto. Oboje su izgubili velik broj kilograma i osjećaju se bolje nego ikad. Koja je njihova tajna?

''Nema tu neke velike tajne. Ja jednostavno znam što smijem jest, što ne smijem. S godinama sam naučila što mom organizmu paše, što ne paše, tako da sam kompletno promijenila prehranu. Pazim što jedem i naravno vježbam. To je jedno pravilo koje svi znamo u životu, ali ga nažalost uvijek prihvaćamo najzadnje. Uvijek idemo linijom manjeg otpora, onda raznorazni tretmani.... Nema ništa od toga. Moraš paziti što jedeš, vježbat i onda će biti vidljiv rezultat. Ja sam bila uporna dvije i pol godine i isplatilo se.''

''U mom slučaju je to najčešće izbjegavanje slatkog o kojem sam ovisan, a onda sve ostalo. Ne morate vagati ništa, jedite što želite samo umjereno i puno se krećite, puno trenirajte.''

Lana je velik zagovornik ''body positivity'' trenda, no gdje je granica između prihvaćanja oblina i prekomjerne težine?

''Izdogađale su mi se neke stvari u životu, tijelo mi se mijenja, nemam više 17, drugačiji metabolizam... Poanta svega nije da ja zagovaram višak ili manjak kilograma, zdravlje je nešto što mi je uvijek bilo i uvijek će biti prioritet. ne zagovaram da se nezdravo hranimo, nezdravo živimo, apsolutno ne, ali smatram da trebamo biti OK i tolerantne prema samima sebi u određenim periodima života kad ponekad i nemamo baš kontrolu nad tim što nam se događa s tijelom.''

A kakva je situacija kod domaćih frajera? Recimo samo da bi mnogi trebali poslušati savjet čovjeka s vrha liste najpoželjnijih Hrvata. Vježbanje i zdrava prehrana njegova su svakodnevica.

''Ne volim biti rob toga, naravno da svatko voli dobro izgedati jer to nije povezano samo sa estetikom nego i sa zdravljem. Ja što sam stariji sve više kužim da je zdravlje bitno i koliko se onda to zdravlje reflektira i na način na koji ti zračiš kao osoba, i fizički i mentalno'', rekao je Vlaho Arbulić.

Žanamari je vježbanje i zdrav način života zavoljela upravo zbog one stare ofucane, ali istinite - ''U zdravom tijelu, zdrav duh!''

''Nije me to ponijelo zbog tog nekog fizičkog izgleda, nikad nisam imala sad nekih problema s tim ili da liječim komplekse, ali stvarno mi je bilo bitno zbog mentalnog balansa i svaki dan kad odem u gym, nakon ta tri sata se napokon osjećam iznivelirano i onda mogu funkcionirat dalje.''

Evo i savjeta što jesti da se kilogrami počnu topiti.

''Piletinu, posni sir, zrnati sir, jaja, ribu, sve što sadrži protein, pojedem nekad i ugljikohidrate.''

Dobro to zna i glumica Ana Begić Tahiri. Mnogi primijete njezinu nikad vitkiju figuru.

''Imam neki program u glavi i ne popuštam! Ne popuštam i to već traje neke dvije godine!

Možda je za fit figuru ovog ljeta prekasno, ali za početi zdravo živjeti nikad nije prerano. Krenite već danas.

