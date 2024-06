Neda Ukraden o ljubavi i ponovnoj ženidbi: ''Ako čujete da sam se udala, to znači da sam skrenula s uma!''

Jedna od najpoznatijih pjevačica ovih prostora Neda Ukraden, predstavila je album ''Samo je nebo iznad nas''. Riječ je o kompilaciji najpoznatijih i najljepših dueta koje je Neda otpjevala. Koja je tajna njezina besprijekornog izgleda, na što je najviše ponosna te bi li ponovno mogla izreći sudbonosno ''da'', otkriva naš Hrvoje Krolo.

Kompilacija najpoznatijih i najljepših dueta koje je jedna od naših najpopularnijih pjevačica snimila u svojoj bogatoj i uspješnoj karijeri napokon je ugledala svjetlo dana. Neda Ukraden ne skriva oduševljenje što je album ''Samo je nebo iznad nas'' napokon predstavljen publici.

''Kolege su od Arsena Dedića, Miše Kovača, Kemala Montena, Željka Samardžića pa do ovih najmlađih Ivana Zaka, Vigora. Zapravo je presjek jedne muzičke priče kroz sve ove decenije'', govori.



Zbogom nevjerna dušo, Ako smo vrijedni te ljubavi, Imam neku sklonost za te, samo su neke od pjesama koje je pjevačica odabrala da budu na jednom mjestu dostupni svima. Nedavno je Neda slavila i u Turskoj, naime, ondje je dobila jedno veliko priznanje.



''Najuspješnija pop pjevačica Balkana. Dobila sam i u Temišvaru u Rumunjskoj, ja zaista jako dobro funkcioniram na teritoriju Balkana i te su moje pjesme ne samo jako slušane nego su i mnoge prepjevane mislim na novije. Mimo Zore koja je najtiražnija i najprevođenija pjesma. Meni je to zaista veliki kompliment i nekako mi daje neku novu snagu da se i dalje oglašavam s novim pjesmama.''



A snagu pjevačica crpi i iz obitelji, kaže, na njih je najviše ponosna, a uloga bake je nešto što je bezuvjetno ispunjava.



''Imam prekrasnu kćer. Bog mi je dao zaista samo jedno dijete ali jedno ali vrijedno. I ona mi je podarila tri krasna unuka, dvije unučice i jednog unuka. Ako vam kažem da su najbolji đaci u razredu onda me razumijete jer sam ponosna na to prije svega. Ali prvenstveno mi je drago da su vrlo odgojena djeca, da smo svi zajedno jedna krasna obitelj koja živi zajedno. Ja mislim da smo mi jedini koji ovako tri generacije skupa i vrlo se lijepo slažemo i nadopunjujemo, imam i krasnog zeta. Dječica su već dovoljno velika da znaju da cijene i da poštuju. Jako sam sretna zbog njih i oni su mi posebna dimenzija moga života.''



A što bi bio život da nema ljubavi – upravo se tom izrekom vodi i pjevačica. Koja unatoč bukiranom glazbenom životu uvijek pronađe vremena i za ljubav. Sjaj u očima pokazuje, da Neda ima nekog posebnog pokraj sebe.



''Hvala na pitanju, lijepo je i ne žalim se. To je uvijek čovjeku znate ono leptirići. Ne odustaje se nikako, dok si živ, živi se i umire za ljubav kako kaže moja pjesma.''

A udaja?

''E slušajte ako čujete da sam se udala to znači da sam skrenula s uma!'' govori kroz smijeh.

''Šalim se, nema potrebe, ja imam tu dimenziju moga karaktera i moje osobnosti da volim jako slobodu. Žena poput mene koja djeluje na nekoliko nivo od obiteljskog preko profesionalnog, ona koja stalno gradi, stalno je s majstorima. To je jako teško razumjeti nekome tko nije u toj priči.''

Kraljica Balkana, osim svojim pjesmama, pozornost privlači i svojim besprijekornim izgledom za koji kaže, da većinu duguje genetici, no…



''Nema tu opuštanja, nema prejedanja i napijanja. Meni je zaista bitno prije svega zdravlje održavanje nekog fizičkog i mentalnog i tonusa i aktivnosti i sve skupa. Onda idemo na to kakva će biti frizurica, kakva će biti garderobica i tako.''



Uvijek nasmijana i dobrog raspoloženja Neda uistinu pripada glazbenim legendama, a mi se nadamo da će nas još dugo uveseljavati svojim pjesmama.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Pored prirodne ljepote Nives Celzijus i njezin bujni dekolte pao je u drugi plan, fanovi ostali u čudu: "Tako predivna prirodna žena!"

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Neočekivani obrat u istrazi smrti Matthewa Perryja: Policija ispitala slavnu damu, pretresli su joj i kuću!