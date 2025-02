Tko je modni influencer hercegovačkih korijena koji prvi put pjeva na Dori?

Na ovogodišnjoj Dori predstavit će se i influencer Ivan Milić. Za njegovu pjesmu Monopol znalci kažu da je itekako zahtjevna, a na njoj su, uz Ivana, radili švedski skladatelji. Tko je ovaj strastveni ljubitelj mode koji kreće u glazbene vode, istražio je naš Davor Garić.

''Pjesma je prilično zahtjevna i velik je zalogaj, rekli su mi u studiju: S ovim bi se mučili i veliki pjevači koji su godinama na sceni s ovakvom nekom pjesmom. Ja sam uvijek perfekcionist u životu i da nisam siguran da to mogu izvest kako treba, ne bih se upuštao u ovo'', objasnio nam je Ivan Milić.



S X umjesto A u imenu, Ivan je jedan od kandidata na ovogodišnjoj Dori. Influencer Ivan Milić pjevat će pjesmu Monopol.



''To je moj san još od djetinjstva bio kako pratim to natjecanje i nekako se ove godine dogodila pjesma. To zvuči kao klišej, ali zaista je tako. Da se nije dogodio Monopol, vjerojatno se ne bih prijavio, odnosno sigurno se ne bih prijavio jer realno bez dobre pjesme, nemaš šta radit na takvom natjecanju. Mi smo već sve pripremili, sve je spremno i sad je na nama samo da drilamo, što bi se reklo, taj ples i pjevanje i da to bude na najboljem mogućem nivou'', govori te dodaje.



''Bit će plesno, bit će energično. Kako je pjesma i sama prepuna kontrasta, tako smo i nastup posložili isto. Red plesa, red emocije i malo suptilnijeg izražaja, tako da ćemo držat pažnju sve tri minute, nadam se da će se gledateljima svidjet'', kaže.



Mnogima se itekako sviđa njegov smisao za modu, fashion komadi i tip top styling od glave do pete.



''Ja sam veliki esteta generalno u životu i volim lijepe stvari tako da mi je bitno da se nekako obučem, što trenutno nisam baš prigodno obučen...'', kaže.



Studirao je u Španjolskoj, a okusio je i život na Floridi. Svaki slobodan trenutak, pogotovo onaj ljetni, provodi u Dalmaciji i Hercegovini.



''Meni je mama rođena u Hercegovini, ali već smo 30-ak, 40-ak godina u Zagrebu, ali volim Dalmaciju, volim Hercegovinu, provodim ljeta dolje, onako po tri četiri mjeseca, Split i generalno Hercegovina, tako da sam prilično vezan zapravo'', priča.



Prošle je godine Baby Lasaganu na Euroviziji u Švedskoj bodrio iz publike, a iako Ivana tek upoznajemo kao pjevača, glazba nije novitet u njegovu životu.



''Ja sam u glazbi cijeli život, uvijek nešto pjevam, od malih nogu pišem pjesme, još uvijek čuvam te bilježnice i kajdanke'', priča.



U kajdanku svojeg singla Monopol dodao je dašak hrvatskog etna, tonove brača i bisernice.



''Prilično mi je bilo bitno da u slučaju eventualne pobjede na Dori, da prezentiramo neki hrvatski melos, hrvatski etno, zato pjesma i je na hrvatskom jeziku. Mislim da je važno d se tamo diferenciramo i da budemo svoji'', priča.



A tko to ima monopol u njegovu snu i srcu?



''Trenutno nitko! Trenutno free! Trenutno probe, Dora ima monopol!'', tvrdi.



Bez obzira na plasman na Dori, Ivan najavljuje nove pjesme i kaže da je ovo tek njegov glazbeni početak.

