U grupi Vigor zazvonila svadbena zvona, u omiljeni bend stiže i beba!

Podijeli

Teško je nabrojiti sve ljubavne stihove kojima grupa Vigor godinama obasipa vjerne obožavateljice. Ovog Valentinova vječni romantik Mario Roth poklonio im je nove. No to nisu jedine novosti. Tko se oženio, ali i tko uskoro postaje otac, doznala je naša Anja Beneta za In magazin.