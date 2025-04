Upoznajte Tamaru Rađenović, sopranisticu koja operu dovodi na društvene mreže!

Sopranistica Tamara Rađenović jedna je od posljednjih učenica velike Montserrat Kabaje. Sa samo 23 godine debitirala je u njujorškom Carnegie Hallu, a na Forbesovoj je listi među 30 istaknutih mladih osoba na polju umjetnosti i kulture. Prvi put stiže u Hrvatsku, a ususret nastupu, razgovarala je s našom ekipom IN magazina.

Djevojčica s fotografije u prilogu nekada je sanjala velike pozornice. Danas njima suvereno vlada. Na svoj glazbeni put Tamara Rađenović krenula je doduše svirajući klavir, a onda je opera sve promijenila.



''Voljela sam raditi te neke male performanse za moju porodicu. I onda eto, komponirala sam, malo sam voljela i tu neku pop stranu, pop, da kažem, žanr i desilo se da sam shvatila da bi zadržala taj klasični moment, opera je bila pravo rješenje i nekako objedinjuje sve umjetnosti zajedno'', govori Tamara.



Ova crnogorska sopranistica završila je Kraljevsku akademiju u Londonu. Jedna je od posljednjih učenica slavne Montserrat Caballé.



''Ja sam imala samo 19 godina. I tako je, vjerovatno je to njoj bilo onako simpatično, to samopouzdanje koje je bilo ovako da kažem na jednom visokom nivou u tim godinama i gdje sam poželjela da se predstavim jer sam bila veliki, veliki fan Montserrat Caballé.

Operna diva dala joj je, kaže, samo jedan važan savjet:



''Slušaj samo sebe, a ne druge. I to je zaista jako važno, ne samo u muzici, nego mislim i u svim sferama života'', zaključila je Tamara.



Osim učenja od Monserat, nekoliko je velikih prekretnica u njezinoj karijeri. Sa samo 23 godine debitirala je u njujorškom Carnegie Hallu. Na Forbesovoj je listi 30 ispod 30 kao kulturni influenser. Tamaru prati više od 50 tisuća ljudi:



''Živimo u eri socijalnih mreža i karijere se ne mogu usporediti s onim karijerama koje su postojale tokom 20. stoljeća. Onda mislim da smo nekako dobili sad neki drugi zadatak mi mladi umjetnici da nešto malo i drugačije stvaramo. Da onda prikažemo svoj rad i da taj rad zaista dođe do mnogih ljudi i država i publike'', govori Tamara.



Ipak, Tamara je svjesna da sve što radi, oblikuje i mlade pa je odmjerenost na prvom mjestu:



''Meni je drago ako inspiriram makar jednu djevojčicu da se bavi ovom profesijom, onda je to za mene velika čast za mene'', kaže Tamara.



U Hrvatsku je dolazila tek privatno. Nikada nije nastupala. Do sada. U svibnju stiže u zagrebački hram glazbe.



''Tako da će ovo biti prvi veliki debi za mene u Zagrebu s divnim Simfonijskim orkestrom i zborom Ivan Goran Kovačić i divnim gostima koji su sa mnom na sceni'', otkrila je.

