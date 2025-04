Što se dogodi kad se glazbene legende vrate s misijom, a nadareni klinci upale mikrofone? Veliki come back domaće glazbe u naše klubove predvodi Marko Lasić Nered uz kreativnu ekipu producenata koji su još 2000-ih ostavili trag s druge strane Atlantika. Zajedno su okupili novu generaciju hrvatske klupske scene s jasnim ciljem: da mladi u Lijepoj Našoj napokon počnu slušati glazbu s hrvatskim potpisom. Priča naše Anje Benete za IN magazin.

Početkom tisućljeća bio je jedan od vladara hrvatske hip-hop scene, a sada je svoje znanje i iskustvo Nered odlučio prenijeti na mlađe naraštaje. Cilj je samo jedan: oživjeti hrvatsku klupsku scenu.



''Okupili smo brdo producenata i novih artista sa željom i ciljem da napravimo nekakav revival što starog sounda, što novog sounda i stvorimo neke nove žanrove koji bi na krilima te energije mogli dominirati i kroz klubove i dvoranske nastupe. I ponovno vratiti Zagreb na kartu glazbenih centara, kako Hrvatske, tako i regije'', govori Marko Lasić Nered.



Danas se, nažalost, u našim klubovima sve manje čuje hrvatska glazba, ali i hrvatski jezik.



"I onda ti se desi da ti klinac priča srpski doma! Ja nisam imao pojma šta je sunđer... Nije da ja imam išta protiv srpskog, ali hoću ti reći kad gledam kreativno s te nekakve strane, mi smo u abnormalnom deficitu s hrvatskim sadržajem, s domaćom mjuzom...'', dodao je.



A Hrvatska se ima čime podičiti.



''Zagreb je uvijek bio prozapadno orijentiran i koliko se ja sjećam naših producenata koji su 2000. obilježili hip hop, R&B scenu, pop scenu Hrvatske su u principu ljudi koji su bili traženi u Americi, od New Yorka do Los Angelesa. Prepoznat je bio njihov rad jer te stvari, te ploče i ti albumi i ta produkcija je bila na tako visokom nivou da smo mogli parirati bilo kom tada u svijetu'', govori Nered.



Povijest se, kažu, ponavlja, a čini se da je upravo sad kucnuo taj trenutak. Vrijeme je da hrvatskom glazbenom scenom zavladaju neki novi talentirani klinci.

"Nedavno smo izbacili prvi singl s nadolazećeg albuma. Zove se Wag Wan. Nazvali smo cijeli album po tom izrazu koji potječe iz Jamajke. To njima u Jamajci služi kao pozdrav. To je kao nama bok, dobar dan, i to je cijela poruka albuma. Došao sam pozdraviti ekipu, prvi studijski album i tu party kreće!", govori Runna.



''Napravio je svoj žanr. To je drill, St. Johnn drill koji zvuči nevjerojatno motivirajuće, on je čista energija, dečko koji starta partije, gdje god se pojavi, klub gori.", dodao je Nered.



Tu je i mlada hrvatska trap snaga Šafranko.



Iz Svete Nedelje stiže nam dvadestogodišnja Ravena.



Zaključak je jasan:



"Mislim da ćemo stvarno opet doživiti klubove da se pune sa našim izvođačima, da DJ vrte naše singlove i naše stvari po klubovima i da se ponovo desi taj revival hrvatske mjuze!", zaključio je Nered.

