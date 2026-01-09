Smijanje topi kalorije i produžava život. Koje se domaće zvijezde vole šaliti na svoj račun?

Smijanje je dobro jer smanjuje stres i popravlja raspoloženje. Pomaže tijelu da se olpusti, jača zdravlje i povezuje ljude. Sutra obillježavamo dan smijeha. Zašto je dobro smijati se te koje se domaće zvijezde vole našaliti na svoj račun, zna naša Dijana Kardum.

Smijeh ne košta ništa, a vrijedi mnogo.

Snižava razinu hormona stresa, poboljšava raspoloženje i – kako kažu liječnici – može biti i najbolji prirodni lijek. Dobro raspoloženje često je ono što tražimo kod ljudi.

''Uvijek očekuju to i ja pokušavam uvijek da dam. Pa nosim se. Ja kad izađem među masu, ja se trudim biti takav, a onda u svoja četiri zida, ja opet mogu biti malo sebi svoj da nisam baš tako interesantan i zanimljiv jer sam malo dosadan. Pa čak i svojim najbližim znam često biti takav, ali generalno ljudi ono naučili na televiziji tebe gledat te takvog i podrazumijeva se daa nemaš nikakvih problema ni da te boli glava ni da si ne raspoložen ali i to je dio posla. To naučiš. Ja mislim da tako i treba. Ostaviti sve svoje, izaći među ljude i gledat ih srcem.

''Volim se nasmijati jer mislim da je smijeh stvarno lijek za koji ne trebate recept i stvarno liječi'', govori Tarik Filipović.

Enis Bešlagić Foto: In Magazin

Smijeh je često i obrambeni mehanizam, ali i vještina koja se, kako tvrde komičari, uči.

''Ne znam, ja sam oduvijek bio taj - taj lik, onaj lik na kojeg cure u razredu - ajme Isuse Bože evo ga opet, ali zapravo sam se trenirao cijelo vrijeme, nisam se trenirao fizički, da ne mislite to, jer kao što vidite košulja - ovo je jedina koju sam imao jutros, nemojte se ljutit malo mi je uska. Ali zapravo nije mi uska tu nego oko grudi'', objašnjava Goran Vinčić u svom stilu.

Goran Vinčić - 3 Foto: In Magazin

"Ja sam jako čudan s tim humorom. Rijetko se smijem, onda dobijem napad smijeha na neku takvu glupost na koju se nitko ne smije, tako, na neki apstraktan humor'', priznaje nam Branko Đurić Đuro.

Statistike kažu da se odrasla osoba u prosjeku smije tek između 15 i 30 puta na dan, dok djeca osmijeh poklone svijetu i do čak 300 puta dnevno. Smijanje pomaže i u sagorijevanju kalorija. U 10 do 15 minuta svakodnevnog smijanja možemo potrošiti do 50 kalorija. Ljudi koji se često smiješe u prosjeku žive čak sedam godina dulje od onih kojima to nije navika.

Goran Vinčić - 4 Foto: In Magazin

''Ja volim spontanost, volim improvizaciju. Ne volim viceve, iako sam ih snimao. Ja sam čovjek koji je snimao mnogo viceva, ali zaista volim kad je humor koji se ne da prepičat. To su one situacije kad u životu kažeš joj trebao si biti tu - ismijali smo se i sve ali ne znam što. To ti je većinom ono navčer kad izađeš pa nitko nikoga ne čuje u diskoteci, onda se nađu oko pekare i tad bude najbolji smijeh'', govori Enis.

Smijati se drugima lako je, ali smijati se sebi – to je već pravi smisao za humor.

''Sve mora krenuti od humora na svoj račun, i to je najbolji početak i to je najboljinalin, prvi na svoj odna na tuđi'', govori Zuhra.

''Prvo na svoj račun, ali onda mi je još draže tom istom sugovorniku uzvratiti kao da igramo ping pong'', izjavio je glumac Domagoj Nižić.

Enis Bešlagić Foto: In Magazin

Jednom prilikom Alen Vitasović nasmijao je cijelu državu šalom na vlastiti račun. Naime, na svojem je Facebook profilu koncert na Rabu najavio riječima da je lijepo vratiti se u Lopar bez uputnice, aludirajući na to da je ondje već boravio na liječenju od alkoholizma.

''Onda sam kasnije skužio da je veća fora da se šalim na svoj račun i da se zafrkavam s vama pa ćete me možda lakše ostavit na miru! Pričalo se za taj moj Rab pa sam ja rekao kad već stvarno diem na Rab na koncert pa ću stvarno napisat pa neka kažu šta god...ispalo je fora...to je vama fora al dobro! Hahha...'', objasnio je Alen Vitasović.

Goran Vinčić - 6 Foto: In Magazin

Bez obzira na to je li tih, glasan, spontan ili pomalo luckast – smijeh nas povezuje, liječi i podsjeća da život ne treba uvijek shvaćati preozbiljno. A na Svjetski dan smijeha – i svaki drugi – recept je jednostavan: smijte se, što češće i od srca

