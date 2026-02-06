Marko Petrić o očinstvu: "Više nije fokus na meni, nego na tom malom biću"

Nakon odličnih reakcija publike na prvu sezonu Cedevita je u drugoj sezoni showa “Reci tako kako je“ otišla korak dalje. Fokus je i dalje na iskrenosti, ali razgovori su dublji, opušteniji i još bliži stvarnom životu.

Upravo ta opuštena atmosfera, u kojoj nema pritiska da se bude savršen, omogućuje gostima da se otvore prirodno i bez zadrške. Razgovore vodi Tatjana Jurić, a cijeli format prati filozofiju Cedevita Vitamin Water – balans fokusa, energije i onog važnog feel good osjećaja.

Jedan od sudionika koji je publiku osvojio mirnoćom, humorom i promišljenim odgovorima je Marko Petrić, s kojim smo imali priliku razgovarati. Marko je otvoreno progovorio o očinstvu, pritiscima iskrenosti pred kamerama, ali i neočekivanom “rap” momentu, koji je nasmijao cijelu ekipu.

Iako je okosnica showa iskrenost, Marko priznaje da to nije uvijek lako.

„Pred kamerama je uvijek mrvicu teže biti iskren jer mali dio mozga zna da neke riječi ili misli, ako su van konteksta, mogu značiti dijametralno suprotno od onoga što si zapravo htio reći. Ili ako si u potpunosti iskren, ili neposredan, često razgovori uključuju tebi drage ljude, pa se odmah autocenzuriraš iz nekih protektivnih pobuda. Tako da je pitanje iskrenosti pred kamerama uvijek sklizak teren“, rekao je Marko.

Marko Petrić Foto: Pave Elez

Jedan od trenutaka koji je mnogima ostao u pamćenju tijekom razgovora u showu bio je Markov komentar da se danas budi bez alarma – jer ga budi beba. No iza te rečenice krije se puno dublja promjena.

Marko svoj život dijeli na etape – odlazak od kuće s 19 godina, zatim fazu fakulteta i karijere te treću, potpuno drukčiju fazu, koja je započela rođenjem djeteta.

„Isti posao, društvo, obitelj. Ali sve je potpuno drugačije. Više nije fokus na meni, nego na tom malom biću, koje nam uljepšava život“, rekao je Marko.

Roditeljstvo je, priznaje Marko, u njemu probudilo novu svijest o odgovornosti, ali i dublju povezanost sa samim sobom.

„Otključao mi se strah i svijest da moram više paziti na sebe, ne zbog toliko zbog sebe per se, nego radi svog djeteta. To sam osvijestio tokom turbulencija u avionu dok smo bili na gostovanju s predstavom prošlo ljeto. Prvi put sam osjetio strah, u smislu ako mi se nešto dogodi, ostavit ću moju suprugu i kćer same.“

S druge strane, sve one lijepe stvari roditeljstva nose poseban feel good osjećaj, koji je teško pretočiti u riječi.

„Sve lijepe stvari poput konekcije, zagrljaja, osmijeha, zapravo su teško opisive riječima. I svaki pokušaj opisa im umanji ljepotu i značenje. Dok se stvari koje su negativne poput nespavanja, manjka slobodnog vremena i slično, jako lako stave u metriku, pa se u razgovoru puno više dotičemo tih tema. Što rezultira općim mišljenjem da je roditeljstvo neki neprekidan napor“, objasnio je Marko.

Atmosfera iza kamera bila je, kaže, jednako opuštena kao i pred njima. Posebno se povezao s Norom i Veselinom, čija mu je energija prirodno legla. A upravo je Nora otkrila i njegov “rap moment”:

„Pričao sam Nori kako smo supruga i ja dok smo presvlačili pelene malenoj spontano smislili par stihova i nastala je rap pjesma pod nazivom ‘Puna mi je pelena’. Tako da je više zezancija nego bilo što drugo“, rekao je Marko.

Marko Petrić Foto: Pave Elez

Sudionici showa “Reci tako kako je” ocijenili su ga kao najviše „zen“ od svih njih, no Marko priznaje da je riječ o ravnoteži.

„Daleko sam od zena. Ali dok sam okružen ljudima koje volim, i dok god uspijem redovito trenirati, i ‘ispucati’ negativnu energiju, vjerujem da bi netko mogao pomisliti da sam zen“, rekao je.

Na pitanje traži li publika danas više autentičnosti nego savršenstva, Marko ne dvoji:

„U vrijeme filtera, Photoshopa, AI-ja jako je lako postići savršenstvo. Ali nesavršenstvo je ono što nas čini ljudima i s čim se ljudi mogu povezati.“

Možda je upravo zato “Reci tako kako je” format koji publika prepoznaje jer nudi opuštenost i stvarne emocije, bez potrebe da itko bude savršen.

Tako je tijekom showa bilo i trenutaka kada je rekao nešto što inače ne bi.

„Prije samog sudjelovanja sam sam sebi rekao da ću pokušati biti što otvoreniji, neposredniji i iskreniji. Par puta sam se zapetljao u vlastitim mislima. Pa sam promislio, nadam se da ovo neće biti komplicirano za shvatiti koliko je meni bilo komplicirano za izgovoriti“, rekao je Marko.

Kad se sve zbroji, na Marka je show ostao jedan snažan dojam:

„Sjajno druženje, sa zanimljivim ljudima, koji imaju svoje različite domene u kojima su ostvarili neki uspjeh. I razgovor koji pokriva širok spektar tema, od vrlo banalnih do zbilja smislenih i važnih“, zaključio je Marko.

Razgovor s Markom Petrićem savršeno oslikava duh druge sezone showa “Reci tako kako je” – bez prenemaganja, ali s dubinom. Bez savršenstva, ali s dobrim osjećajem, koji ostaje. U opuštenoj atmosferi, uz ljude koji dijele stvarna iskustva, show donosi ono što danas najviše nedostaje, a to je fokus na iskrenost, pozitivnu energiju i osjećaj da nismo sami u svojim dilemama. Baš zato ovaj format djeluje svježe, relevantno i jednostavno sjajno.