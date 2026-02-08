Maškare u Kolindinom kraju rekreirale njen polarni skok, fotke ju nasmijale: ''Kad mi je brat ovo poslao...''

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović nasmijala je pratitelje na društvenim mrežama reakcijom na maškare s Grobnika koje su na Balinjeradi rekreirale njezin polarni skok na Antarktici.

Bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović s oduševljenjem je reagirala na kreativni potez maškara iz svojega rodnog kraja.

Naime, grupa s Grobnika na lokalnoj manifestaciji Balinjerada odlučila je rekreirati njezin nedavni polarni skok na Antarktici, a cijela ideja nasmijala je i samu bivšu predsjednicu.

Kolinda je fotografiju maškara podijelila na društvenim mrežama, otkrivši kako joj ju je poslao brat. Kako je napisala, smijala se toliko da je objavu jednostavno morala podijeliti s pratiteljima.

''Kad mi j' brat sinoć poslal ovo, tuliko san se nasmijala da san morala podilit i z vami. Ocean Explorer na ozbiljnoj Grajskoj ekspediciji na Drastin i Malinišće! Saka čast, moji Grobničani, kako ste rekreirali saki detalj – od broda, jakete, konopa oko pasa, pa do kape s kockicami. A ko da ste znali da san baš s tun kapun tela skočit va more, ma me j’ bilo strah da će ostat plivat na površini pa san ju ipak pustila na suhome. A na ovu “Kolindu” san fakat ljubomorna kako dobro zgjeda – čini mi se da bi me komotno mogla minjat na sljedećoj ekspediciji! Maškare su od vavik bile poseban del našega kraja. Na Grobnišćini se niš ne dela napola – ni smih, ni šala, ni fešta. I baš je to lipota maškar: malo satire, puno mašte i nimalo zle namjere. Kad se judi moru našalit i na tvoj račun, a ti se tomu moreš od srca nasmijat – onda znaš da j' sve kako triba bit. Jer va naših krajih čovik vridi po temu kuliko se zna smet – a predsednica po temu kuliko j' dobra maškara od nje napravljena. Živile maškare, živela Grobnišćina – i neka nas smih drži skupa, ma kadi god bili!'', napisala je na Facebooku.

Kreativna maska brzo je privukla pažnju na društvenim mrežama, a mnogi su se složili kako su Grobničani još jednom pokazali da imaju smisla za humor, ali i za aktualne teme. Ova duhovita rekreacija polarnog skoka zasigurno će ostati jedna od upečatljivijih scena ovogodišnje Balinjerade.

''Samo se treba dosjetit i super!'', ''Kakav je bio skok, nije bilo premrzlo?'', ''Genijalno'', ''Pa genijalno'', pisali su pratitelji.

A kako je izgledao pravi skok Kolinda na Antarktici pogledajte OVDJE.

Bila je i na otvaranju Zimskih olimpijskih igara, a tko joj je pravio društvo pogledajte OVDJE.

