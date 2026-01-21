Kolinda skočila u ledeno more! Snimka s Antarktike izazvala je lavinu komentara

Bivša hrvatska predsjednica, Kolinda Grabar-Kitarović, na svom putu na Antarktici odvažila se na tzv. Polar Plunge i skočila u ledeno more.
Tijekom putovanja na južni pol bivša hrvatska predsjednica odlučila se na tzv. Polar Plunge te skočila u ledeno more, što je zabilježeno na videu, koji je brzo postao viralan na društvenim mrežama.
Na snimkama se vidi Kolinda kako s broda skače u hladno more, uz podignute ruke i široki osmijeh, dok oko nje vlada surovi polarni krajolik – sivo nebo, ledeno more i tišina najhladnijeg kontinenta na svijetu. U opisu videa istaknula je kako je riječ o iskustvu koje se pamti cijeli život naglašavajući "pravi polarni karakter" i hrabrost potrebnu za takav pothvat.
Kolinda Grabar Kitarović - 2 Foto: Instagram Screenshot
Kolinda Grabar Kitarović - 3 Foto: Instagram Screenshot
Kolinda Grabar Kitarović - 1 Foto: Instagram Screenshot
"Polar Plunge na Antarktici – ledeno more, minus u kostima i osmijeh koji govori sve. Ne skače se svaki dan na najhladnijem kontinentu svijeta", stajalo je u opisu objave.
I dok su mnogi pratitelji bili oduševljeni njezinom hrabrošću i energijom, dio komentatora izrazio je sumnju u autentičnost snimke nagađajući da je riječ o AI-generiranom videu. Upravo te reakcije dodatno su rasplamsale raspravu na društvenim mrežama, no Kolindina objava i vizualni materijal djeluju kao još jedan dokaz njezine sklonosti izazovima i ekstremnim iskustvima.
Kolinda Grabar-Kitarović na Antarktici - 8 Foto: Instagram
Kristijan Iličić i Kolinda Grabar-Kitarović - 1 Foto: Instagram
Kolinda Grabar-Kitarović na Antarktici - 5 Foto: Instagram
Bilo da je riječ o diplomatskim putovanjima ili skoku u ledeno more na Antarktici, čini se da Kolinda Grabar-Kitarović i dalje ne prestaje s iznenađenjima – i izazivati reakcije, i u stvarnom svijetu i na internetu.
Cijeli taj paket koštao je gotovo 17 tisuća eura, a što sve uključuje, potražite OVDJE.
Kako izgleda njezin brat, pogledajte OVDJE.
