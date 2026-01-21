Kožna haljina na Sofiji Vergari i to je sve što ćemo reći o ovim fotografijama zgodne glumice

Slavna glumica Sofia Vergara ponovno je privukla poglede javnosti svojim glamuroznim izdanjem na crvenom tepihu te potvrdila da stil i seksepil idu ruku pod ruku.
Sofia Vergara pojavila se na crvenom tepihu u pripijenoj kožnoj haljini boje čokolade, koja je savršeno istaknula njezinu ženstvenu figuru i izazvala lavinu komplimenata.3 vijesti o kojima se priča tužna vijest Preminula je srbijanska pjevačica koju pamtimo po velikom hitu iz 70-ih ''Ulica ne trpi laž, a ni ja...'' Naš pjevač o životu na ulicama Italije: ''Bio sam opljačkan, bio sam gladan, znao sam danima jesti samo kikiriki...'' ma koliko godina ima!? Kako zgodna žena! Zvijezda Kumova pokazala svoju mamu, koja živi u dalekom Brazilu
Elegantna haljina bez naramenica naglasila je njezin dekolte i vitki struk, dok je jednostavan kroj dodatno došao do izražaja zahvaljujući luksuznom materijalu. Sofia je look upotpunila diskretnim sandalama s visokom potpeticom i minimalnim nakitom ostavljajući haljinu i svoju figuru u prvom planu.
Sofia Vergara - 1 Foto: Profimedia
Sofia Vergara - 5 Foto: Afp
Pogledaji ovo Celebrity Tko je otac Beckhamove snahe? Moćni je milijarder s Wall Streeta, a o njegovu biznisu predaje se na Harvardu
Fotografije s događanja brzo su se proširile internetom, a obožavatelji se slažu u jednom – Sofia Vergara izgleda bolje nego ikad i s lakoćom plijeni pažnju gdje god se pojavi.
Sofia Vergara - 4 Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Nekad i sad Miss Hrvatske Fani Čapalija prisjetila se dana najveće slave prije 30 godina, sjećate se što je tada rekla?
Nedavno se ulicom prošetala bez šminke, a fotografije pogledajte OVDJE.
Sofia Vergara - 1 Foto: Instagram
Kako je izgledala na početku svoje karijere, prisjetite se OVDJE.
Galerija 7 7 7 7 7
1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity "Odakle joj energije?" Pogledajte žestoki trening trudne Dilette Leotte
1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Čipkasta prozirna suknja zvijezde Kumova istaknula je njene brutalno utrenirane noge