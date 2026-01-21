Kožna haljina na Sofiji Vergari i to je sve što ćemo reći o ovim fotografijama zgodne glumice

Slavna glumica Sofia Vergara ponovno je privukla poglede javnosti svojim glamuroznim izdanjem na crvenom tepihu te potvrdila da stil i seksepil idu ruku pod ruku.

Sofia Vergara pojavila se na crvenom tepihu u pripijenoj kožnoj haljini boje čokolade, koja je savršeno istaknula njezinu ženstvenu figuru i izazvala lavinu komplimenata.

Elegantna haljina bez naramenica naglasila je njezin dekolte i vitki struk, dok je jednostavan kroj dodatno došao do izražaja zahvaljujući luksuznom materijalu. Sofia je look upotpunila diskretnim sandalama s visokom potpeticom i minimalnim nakitom ostavljajući haljinu i svoju figuru u prvom planu.

Fotografije s događanja brzo su se proširile internetom, a obožavatelji se slažu u jednom – Sofia Vergara izgleda bolje nego ikad i s lakoćom plijeni pažnju gdje god se pojavi.

