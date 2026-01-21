Čipkasta prozirna suknja zvijezde Kumova istaknula je njene brutalno utrenirane noge

Crveni tepih na premijeri filma ''Svadba'' zasjao je u punom sjaju, a sve poglede bez sumnje ukrala je glumica Ecija Ojdanić.

Glumica Ecija Ojdanić privukla je sve poglede na svečanoj premijeri filma ''Svadba'', koja je okupila brojna poznata lica domaće filmske scene.

U elegantnom, ali odvažnom izdanju Ecija je još jednom pokazala zašto slovi za jednu od najbolje odjevenih glumica.

Ecija Ojdanić i Barbara Nola - 2 Foto: Darko Tomas / CROPIX

Za tu prigodu odabrala je crni blejzer, koji je kombinirala s čipkastom suknjom, čime je postigla efektan spoj klasike i ženstvene zavodljivosti.

Ecija Ojdanić i Barbara Nola - 3 Foto: Neva Zganec/Pixsell

Na premijeri je pozirala i s kolegicom glumicom Barbarom Nolom, koja je također plijenila pažnju glamuroznim izdanjem. Dvije glumačke dive rado su se osmjehnule fotografima, a njihov zajednički dolazak nije prošao nezapaženo.

Ecija Ojdanić i Barbara Nola - 4 Foto: Neva Zganec/Pixsell

Osim njih dvije, poglede na premijeri privukla je i Severina, koja je nosila skupocjenu torbicu. Fotografije pogledajte OVDJE.

Inače, hrvatski film ispisao je povijest u pretprodaji, nadmašio je i svjetske klasike, više pročitajte OVDJE.

Ecija Ojdanić Foto: Instagram

Ecija se pak nedavno usudila napraviti nešto što mnogi ne bi. O čemu je riječ, čitajte OVDJE.

