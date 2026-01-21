Čipkasta prozirna suknja zvijezde Kumova istaknula je njene brutalno utrenirane noge

Crveni tepih na premijeri filma ''Svadba'' zasjao je u punom sjaju, a sve poglede bez sumnje ukrala je glumica Ecija Ojdanić.
U elegantnom, ali odvažnom izdanju Ecija je još jednom pokazala zašto slovi za jednu od najbolje odjevenih glumica.
Ecija Ojdanić i Barbara Nola - 2 Foto: Darko Tomas / CROPIX
Za tu prigodu odabrala je crni blejzer, koji je kombinirala s čipkastom suknjom, čime je postigla efektan spoj klasike i ženstvene zavodljivosti.
Ecija Ojdanić i Barbara Nola - 3 Foto: Neva Zganec/Pixsell
Na premijeri je pozirala i s kolegicom glumicom Barbarom Nolom, koja je također plijenila pažnju glamuroznim izdanjem. Dvije glumačke dive rado su se osmjehnule fotografima, a njihov zajednički dolazak nije prošao nezapaženo.
Ecija Ojdanić i Barbara Nola - 4 Foto: Neva Zganec/Pixsell
Ecija Ojdanić Foto: Instagram
