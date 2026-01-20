Boris Rogoznica s nove, daleke destinacije najavio povlačenje s društvenih mreža

Boris Rogoznica stigao je na Tajland i najavio povlačenje s društvenih mreža kako bi uživao u odmoru prije povratka i novih angažmana.

Boris Rogoznica, glazbenik koji je posljednjih tjedana oduševljavao pratitelje svojim avanturama iz Indije, stigao je na novu egzotičnu destinaciju, Tajland.

Ipak, za razliku od prethodnog putovanja, ovog puta najavljuje digitalnu tišinu.

Na društvenim mrežama objavio je fotografiju iz resorta s bazenom, a u opisu se obratio pratiteljima dirljivom porukom.

Boris Rogoznica Foto: Instagram

"Dragi moji, zabavljač je sretno stigao na Tajland. Nakon intenzivna dva tjedna uz puno objavljenog sadržaja, drago mi je vidjeti da su reakcije bile pozitivne, te da vam je bilo zabavno i inspirativno sa mnom. Zato naredni period neću ništa objavljivati. Vrijeme je da malo usporim i uživam u svojoj najdražoj turističkoj destinaciji. Razglednice stižu po povratku u Hrvatsku, kad sve sažmem i proberem. Vraćam se početkom veljače, ponovno dostupan za angažmane i zabavljanje naroda. Let’s get it started. 3... 2... 1... turn off."

Očito je da mu Tajland nije samo odredište za odmor, već i mjesto gdje puni baterije i pronalazi inspiraciju.

S obzirom na to koliko pažnje su izazvale njegove indijske objave, pratitelji željno iščekuju budući sadržaj s nadolazećih putovanja.

Boris Rogoznica u Indiji - 2 Foto: Instagram

Boris Rogoznica u Indiji - 1 Foto: Instagram

Boris Rogoznica - 3 Foto: Boris Rogoznica/Instagram

