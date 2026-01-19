Glumačku ikonu prvo su slavili pa odbacili: Gdje je danas lijepa zvijezda kultnog filma?

Linda Fiorentino posljednji puta viđena je u javnosti još 2010. godine, a njezin nagli izostanak zaintrigirao je mnoge filmofile.

Linda Fiorentino bila je jedna od najupečatljivijih i najzagonetnijih glumica 1990-ih – femme fatale snažne pojave, prepoznatljivog glasa i magnetične energije, za koju se činilo da joj je suđen sam vrh Hollywooda.

No danas, više od desetljeća otkako je posljednji put viđena u javnosti, njezino ime veže se za jedno pitanje koje i dalje intrigira filmske fanove: kako je Linda Fiorentino gotovo potpuno nestala?

Svjetsku slavu stekla je 1994. godine ulogom Bridget Gregory u trileru "Posljednje zavođenje", koji se danas smatra jednim od najboljih modernih film noirova. Kritičari su tada bili složni – Fiorentino je pružila izvedbu vrijednu Oscara. Ipak, zbog tehničkih pravila Akademije film nije mogao biti nominiran jer je prvo prikazan na televiziji. Iako bez zlatnog kipića, Linda je postala ikona.

Uslijedile su velike uloge, među kojima se ističe film "Ljudi u crnom", u kojem je glumila uz Willa Smitha i Tommyja Leeja Jonesa. No upravo je taj film, paradoksalno, označio vrhunac, ali i početak kraja njezine holivudske karijere.

Već tada su počele kružiti glasine da je "teška za suradnju". Sukob s Tommyjem Leejem Jonesom navodno je rezultirao time da je izbačena iz nastavka. Redatelj Kevin Smith kasnije je javno govorio da žali što ju je angažirao u filmu "Dogma" tvrdeći da je na setu stvarala napetosti iako je godinama kasnije ublažio ton i priznao da cijeni njezinu glumačku izvedbu.

Dodatnu sjenu na karijeru bacile su i neprovjerene, ali uporne glasine da je odbijala seksualne napade producenta Harveyja Weinsteina, nakon čega je navodno bila blokirana u industriji. Iako Fiorentino nikada nije javno iznijela optužbe, a tvrdnje nikad nisu službeno potvrđene, mnogi danas u njima vide kontekst njezina naglog povlačenja.

Nakon 2000-ih Linda se sve rjeđe pojavljivala na filmu, a posljednjih godina potpuno je nestala iz javnog života. Nema društvene mreže, ne daje intervjue i nije fotografirana od 2010. godine. Prema dostupnim informacijama, 2023. godine podnijela je zahtjev za osobni bankrot otkrivši ozbiljne financijske probleme, unatoč nekadašnjoj slavi.

Danas se ne zna točno gdje živi. Spominje se istočna obala SAD-a, no čak ni članovi obitelji ne iznose detalje o njezinu životu. Njezino ime nije se pojavilo ni u javnim obiteljskim objavama, dodatno pojačavajući dojam potpune povučenosti.

Ipak, filmski fanovi nisu je zaboravili. Linda Fiorentino i dalje se spominje kao simbol neostvarenoga holivudskog potencijala, ali i kao primjer žene koja je, svjesno ili ne, nestala iz industrije koja često ne prašta neposlušnost ni šutnju.

Hoće li se ikada vratiti pred kamere, ostaje nepoznato. No jedno je sigurno: Linda Fiorentino nije samo "nestala zvijezda" već je i trajna filmska enigma čiji se trag i dalje osjeća u povijesti Hollywooda.

