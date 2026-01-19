Bivša supruga nekad najplaćenijeg dinamovca pohvalila se fotografijama s egzotične lokacije

Lijepa Hrvatica Marta Radić ovih dana uživa u Meksiku, odakle je objavila fotografije s lokaliteta Chichén Itzá.
Jedna od glavnih postaja bila je čuvena arheološka lokacija Chichén Itzá, gdje je razgledala impozantnu piramidu Kukulkán, jednu od najpoznatijih majanskih građevina i svjetsku kulturnu baštinu pod zaštitom UNESCO-a.
Objavu iz dalekog Meksika pogledajte OVDJE.
Na fotografijama Marta pozira ispred monumentalne piramide, odjevena u laganu bijelu odjevnu kombinaciju, savršeno uklopljenu u vruću meksičku klimu i pješčani krajolik. U videozapisima se vidi kako razgledava lokalitet, šeta se prostranim kompleksom i upija atmosferu mjesta bogatog poviješću.
Osim razgledavanja Marta je uživala i u zajedničkim trenucima s muškarcem, a dio sadržaja otkriva opuštene trenutke, fotografiranje i snimanje uspomena na jednoj od najpoznatijih turističkih destinacija u Meksiku. Putovanje je očito bilo ispunjeno znatiželjom, divljenjem prema drevnoj civilizaciji i željom za istraživanjem.
Sudeći prema objavljenom, Meksiko je za Martu Radić bio savršena kombinacija avanture i inspiracije – putovanje koje spaja povijest, prirodu i nezaboravne prizore.
Radić se prije tri godine razvela od nekada najplaćenijeg dinamovca Juniora Fernandesa, o čemu više pročitajte OVDJE.
