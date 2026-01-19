Bivša supruga nekad najplaćenijeg dinamovca pohvalila se fotografijama s egzotične lokacije

Lijepa Hrvatica Marta Radić ovih dana uživa u Meksiku, odakle je objavila fotografije s lokaliteta Chichén Itzá.

Marta Radić ovih dana boravi u Meksiku, odakle se javila nizom fotografija i videozapisa, koji otkrivaju da je njezino putovanje spoj kulture, povijesti i opuštenog istraživanja.

Jedna od glavnih postaja bila je čuvena arheološka lokacija Chichén Itzá, gdje je razgledala impozantnu piramidu Kukulkán, jednu od najpoznatijih majanskih građevina i svjetsku kulturnu baštinu pod zaštitom UNESCO-a.

Objavu iz dalekog Meksika pogledajte OVDJE.

Galerija 9 9 9 9 9

Marta Fernandes (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Marta Fernandes (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Naš pjevač završio na operaciji, javio se iz bolnice: "Poželite mi sriću!"

Na fotografijama Marta pozira ispred monumentalne piramide, odjevena u laganu bijelu odjevnu kombinaciju, savršeno uklopljenu u vruću meksičku klimu i pješčani krajolik. U videozapisima se vidi kako razgledava lokalitet, šeta se prostranim kompleksom i upija atmosferu mjesta bogatog poviješću.

Marta Fernandes (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Marta Fernandes (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Osim razgledavanja Marta je uživala i u zajedničkim trenucima s muškarcem, a dio sadržaja otkriva opuštene trenutke, fotografiranje i snimanje uspomena na jednoj od najpoznatijih turističkih destinacija u Meksiku. Putovanje je očito bilo ispunjeno znatiželjom, divljenjem prema drevnoj civilizaciji i željom za istraživanjem.

Sudeći prema objavljenom, Meksiko je za Martu Radić bio savršena kombinacija avanture i inspiracije – putovanje koje spaja povijest, prirodu i nezaboravne prizore.

Radić se prije tri godine razvela od nekada najplaćenijeg dinamovca Juniora Fernandesa, o čemu više pročitajte OVDJE.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Neočekivan uvid u privatni život Meghan i Harryja, njihova djeca sve su više u fokusu

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Nina Badrić oduševila figurom u badiću: ''Kakva si ti boginja od žene!''

Pogledaji ovo Celebrity Vjerski trenutak Nine Badrić na odmoru: U karipskoj crkvi zapjevala uz hrvatskog svećenika

Pogledaji ovo Celebrity Supruga rukometaša Šoštarića zbog njegove se karijere odrekla onog što joj je bilo jako važno