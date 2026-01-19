Vjerski trenutak Nine Badrić na odmoru: U karipskoj crkvi zapjevala uz hrvatskog svećenika

Nina Badrić doživjela je poseban trenutak tijekom odmora na Angvili kada je zapjevala u crkvi u kojoj je misu služio svećenik iz Hrvatske.

Nina Badrić posljednjih dana uživa na svom zasluženom odmoru na karipskom otoku Angvili, koji je prvi put posjetila prije 15 godina, prisjetivši se energije ljudi i tamošnjih pješčanih plaža.

Tijekom odmora na Angvili Badrić je doživjela poseban i emotivan trenutak, koji je odlučila podijeliti sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama. Pjevačica je u nedjelju otišla na misu u lokalnu crkvu, a ono što je započelo kao miran odlazak na bogoslužje, pretvorilo se u spontani glazbeni trenutak.

Galerija 27 27 27 27 27

Kako je otkrila u objavi, Nina je na misi susrela mons. Matiju Matičića, svećenika iz Hrvatske, a atmosfera ju je potaknula da spontano zapjeva pjesmu "Goodness of God". Snimke i fotografije iz crkve prikazuju Ninu kako stoji uz klavir, pjeva pred okupljenim vjernicima i uživa u trenutku ispunjenom emocijama, vjerom i glazbom.

Nina Badrić - 9 Foto: Instagram Screenshot

Nina Badrić - 6 Foto: Instagram Screenshot

Pogledaji ovo Celebrity Boris Rogoznica o trenutku kada je želio sve napustiti: "Roditelji su me molili da pobjegnem..."

"Kad na otoku nađeš crkvu i odeš na nedjeljnu misu. Kad na misi sretneš svećenika iz Hrvatske. Kad na misi spontano zapjevaš 'Goodness of God'. Nemam pojma što je bilo 2016., ali znam da je danas, 18.01.2026., za mene savršen dan", napisala je Nina uz objavu i osvrnula se i na novi trend dijeljenja uspomena iz 2016. godine.

Nina Badrić - 7 Foto: Instagram Screenshot

Nina Badrić - 8 Foto: Instagram Screenshot

Taj spontani nastup oduševio je i njezine pratitelje i prijatelje.

"Bože kako divno. Nisam katoličke vjeroispovijesti, ali ovo ima posebnu čar i ljepotu", "Kakva sreća za ove vjernike i hvala što se snimilo i da i mi možemo uživati u tom malom komadiću te mise... Hvala Nina na dijeljenju", "Pravi doživljaj u neobičnom sakralnom prostoru, s Njim zajedno u molitvi", "Wow kakva žena, kakva energija", "On uz tebe, ti u Njegovom srcu ..Vi s nama u svakom trenutku", napisali su joj pratitelji na Instagramu.

Nina Badrić - 5 Foto: Instagram Screenshot

Nina Badrić - 3 Foto: Instagram Screenshot

Njezin nastup dočekan je s osmijesima i pozornošću okupljenih, a cijeli prizor odiše toplinom i jednostavnom radošću. Nina je još jednom pokazala da glazba za nju nema granica – ni pozornice – te da najljepši trenuci često nastanu upravo onda kada su potpuno spontani.

Nina Badrić - 4 Foto: Instagram Screenshot

Nina Badrić - 1 Foto: Instagram Screenshot

Koliko košta noćenje noćenje u tom hotelu, pogledajte OVDJE.

Nedavno je progovorila o izazovima u karijeri, o čemu više pročitajte OVDJE.

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Senzacija na plaži! Kad je skinula majicu, napravila je pravi vizualni spektakl u badiću

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Naš zgodni rukometni kapetan oženio je lijepu strankinju, koja je također profesionalna sportašica!

Pogledaji ovo Celebrity Mali chef s Balija opet je sve osvojio: Pogledajte što je Majin Bloom s guštom pripremao!

Pogledaji ovo Celebrity Video iz teretane legendarnog Rockyja fanove bacio u nevjericu: "On će napuniti 80 godina?"