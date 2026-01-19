Video iz teretane legendarnog Rockyja fanove bacio u nevjericu: "On će napuniti 80 godina?"

Sylvester Stallone uoči 80. rođendana poručuje da se ne predaje, vježba svakodnevno, ruši predrasude o starenju i nastavlja inspirirati obožavatelje novim projektima i nevjerojatnom formom.

Sylvester Stallone u rijetkoj snimci iz teretane u svojoj luksuznoj vili u Palm Beachu, vrijednoj 35,3 milijuna dolara, pokazao je istetovirane bicepse i poručio pratiteljima: "Svake godine sve je teže, zato moraš još jače gurati – krv, znoj i suze."

Glumac, koji 6. srpnja slavi 80. rođendan, nazvao je svoju teretanu "svetištem" u kojem se priprema za izazove i osnažuje duh i tijelo.

"Osjećaš se fizički bolje, pa imaš snagu za ostvariti ciljeve, siguran u sebe i spreman na sve. Želiš nastaviti udarati. Vidimo se uskoro", napisao je.

Pratitelji su ga obasuli komplimentima, od komentara da "nikad ne stari" do onih koji su mu poručili da "izgleda nevjerojatno za svojih 79".

Uz obožavatelje, javile su mu se i brojne slavne osobe, uključujući Marija Lopeza, Roberta Patricka, Kim Fields i producenta Randalla Emmetta.

