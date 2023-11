Sylvester Stallone otvorio dušu o tragediji koja mu je zadesila obitelj, sina kojeg je izgubio svi dobro pamte iz hit-filma!

Sylvester Stallone progovorio je o odnosu sa svojim preminulim sinom Sageom s kojim je glumio u filmu "Rocky V".

Legendarni američki glumac Sylvester Stallone otvorio je dušu o tragediji koja je zadesila njegovu obitelj i progovorio o odnosu s pokojnim sinom Sageom u novom Netflixovom dokumentarcu "Sly".

Sage je preminuo u 36. godini od posljedica koronarne arterijske bolesti u srpnju 2012. godine, a javnost ga je upoznala kao Roberta, sina Rockyja Balboe u filmu Rocky V. iz 1990. godine.

U dokumentarcu čije je prikazivanje počelo ovih dana, 77-godišnji glumac priča o brojnim detaljima iz privatnog života, rekao je da su nažalost aspekti zapleta radnje u Rockyju V izvučeni iz odnosa između njega i sina u stvarnom životu. Stallone, koji je napisao scenarij za film, u kojem su glumili Talia Shire i pokojni Burt Young, otkrio je u čemu je crpio inspiraciju.

"Pokušavam sam iskoristiti nešto što bih zapravo volio da sam učinio u stvarnom životu, ali nisam to mogao učiniti. I tako bih često to radio teatralno, magično... Puno toga je istina", priznao je.

U vrijeme izlaska filma u studenom 1990. godine, Stallone je bio na vrhuncu svoje karijere i desecima snimljih filmova, uključujući više filmova u franšizama Rocky i Rambo.

"Nažalost, stavljate stvari ispred svoje obitelji. A posljedice su prilično radikalne i razorne", priznao je.

U razgovoru za magazin People davne 1996. godine, Sage je priznao

sličnost odnosa kakvog je imao s ocem u filmu i u stvarnom životu.

"Kada sam vrištao: 'Nikad nisi provodio vrijeme sa mnom! Nikad nisi provodio vrijeme s mojom majkom', to je bila istina. Gledao sam u očevo lice i stvarno to govorio", izjavio je tada.

Rekao je i da se nakon filma sve promijenilo i da se njihov odnos popravio.

"Naučio sam puno stvari i nekoliko smo puta briznuli u plač. Učinili bismo sve jedno za drugo", emotivno je otkrio Sage.

U filmu "Sly" prikazane su i snimke s premijere filma "Rocky V" u kojem Stallone i Sage šeću crvenim tepihom.

"Tako mi je drago što se rodio jer sada mogu živjeti kroz tvoje oči. Mislim da je to ono što očevi očekuju od svoje djece. To je produžetak, djelić besmrtnosti. Dok god je on živ, moje sjećanje će uvijek biti živo, da sam učinio nešto dobro. Mislim, nadam se tome", ispričao je glumac tada.

U kolovozu 2012. godine Stallone je za Good Morning America rekao da se jako teško nosio s gubitkom sina.

"Vrijeme će, nadamo se, izliječiti rane, pokušavate proći kroz to, ali to je jednostavno tako. To je realnost života. Mislim da je važno vratiti se i početi ponovno proživljavati svoj život. U suprotnom, možete otići u krivom smjeru", zaključio je tada.

Zvijezda "Tulsa Kinga" otac je i 27-godišnje kćeri Sophije, 25-godišnje Sistine i 21-godišnje Scarlet koje je dobio sa suprugom Jennifer Flavin. Uz njih dobio je i dva sina s prvom suprugom Sashom Czack, Seargeoha koji danas ima 44 godine i nažalost preminulog Sagea.

