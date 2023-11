Fotke mladog glazbenika u društvu 12 godina starije ljepotice završile u svim tabloidima, a vidljivo je odmah i zašto se o njoj posebno priča!

Pjevač Shawn Mendes viđen je na plaži u Malibuu, a s njim je bila 12 godina starija reality zvijezda Charlie Travers, a sudeći po njihovom govoru tijela, ona bi mogla biti njegova nova ljubav.

Mlađahni pjevač Shawn Mendes proteklih je mjeseci bio česta tema medija zbog svog ljubavnog života, a da će tako i nastaviti biti pokazuju njegove posljednje fotografije na kojima nije sam.

25-godišnji Shawn uhvaćen je na plaži u Malibuu, a društvo mu je pravila 12 godina starija reality zvijezda Charlie Travers. Pjevač i zgodna brineta zabavljali su se na pijesku, a paparazzi su ih uhvatili i dok su dolazili na plažu i odlazili s nje, a u jednom trenutku Charlie je grlila Shawna oko vrata.

Zgodni Mendes i 37-godišnjakinja osmijehe s lica nisu skidali, a u razgovoru uz more dugo su uživali. No, njihove fotografije pokazuju i još nešto. Dvojac se na odlazak na plažu odlučio sasvim spontano jer na sebi nisu imali kupaće kostime već donje rublje, a to ih nije spriječilo da se skinu i upijaju sunčeve zrake. Oboje su pokazali svoje sjajne figure, a brojni njegovi obožavatelji primijetili su kako Charlie figurom itekako podsjeća na njegovu bivšu djevojku pjevačicu Camilu Cabello.

Podsjetimo, Shawn i Camila svojoj su ljubavi ove godine pokušali dati drugu šansu, no sve je bilo neuspješno.

Fanovi su bili oduševljeni kada su Shawn i Camilla započeli ljubavnu vezu 2019. godine. Na početku pandemije uselili su u zajednički dom, no vrlo brzo su prekinuli, nakon dvije godine veze. Rekli su tada kako se zbog ljubavi nisu mogli dovoljno posvetiti svojoj karijeri, a da su prekinuli zajednički su objavili na Instagramu, uz poruku da ljubav među njima ostaje te da će uvijek biti dobri prijatelji.

Nakon prekida, oboje su pokušali ostvariti veze s drugim ljudima, no navodno su i dalje gajili osjećaje jedno prema drugome što ih je i dovelo do pomirenja ovoga proljeća.

Prije pomirenja, Shawna su paparazzi često hvatali u društvu njegove 27 godina starije kiropraktičarke Jocelyne Mirande, a obzirom na njihova nerijetka druženja stranim medijima počela su se širiti nagađanja kako su u vezi.

Potom su pjevača i njegovu bivšu djevojku slučajni prolaznici uhvatili u strastvenom klinču na jednom koncertu, a nakon šest tjedana par je opet prekinuo te su, čini se, svoje odnose odlučili raskrstiti zauvijek.

Shawnova nova navodna djevojka s kojom je viđen proslavila se 2013. godine u britanskom Big Brotheru, a potom je bila voditeljica nekoliko emisija.

O njenom ljubavnom životu ne zna se puno, ali 2013. godine obznanila je da je u vezi s Dexterom Kohom kojeg je upoznala u realityju, ali kad su prekinuli nije poznato.

