Poslije strastvenog poljupca na glazbenom festivalu, poznati pjevač opet je viđen u društvu bivše djevojke!

Shawn Mendes i Camila Cabello ponovno su viđeni zajedno nakon što su krenule priče kako je mladi par opet zajedno, u šetnji su se držali za ruke.

Mladi glazbenik Shawn Mendes i pjevačica Camila Cabello ponovno su viđeni zajedno nakon što su proteklih dana pokrenuli šuškanja da su ponovno u vezi.

Shawn i Camila šetali su Los Angelesom držeći se za ruke, a snimila ih je jedna obožavateljica koja je snimku stavila na društvene mreže.

''Ne možeš biti u LA-u, a da ne vidiš nekog poznatog. Shawn Mendes i Camila Cabello su potvrđeno opet zajedno!'' napisala je na fotografiji.

Uhvatila ih je s leđa, a dvojac je prije par dana viđen u prisnom zagrljaju i na festivalu Coachella gdje su ih pratitelji uhvatili dok su se strastveno ljubili.

Shawn i Camila bili su vidljivo pod utjecajem alkohola, a kad su odlazili s koncerta uhvatili su ih i paparazzi. Shawn se tako skrivao od kamere dok je ispred njega hodala Camila koja se pridržavala za prijateljicu, a mlada pjevačica bila je odličnog raspoloženja.

Podsjetimo, Shawn je proteklih nekoliko dana često viđen u društvu svoje kiropraktičarke koja je od njega starija 27 godina, a mnogi su mislili da je ova smeđokosa ljepotica pružila utjehu mladom glazbeniku nakon prekida.

U studenom 2021. godine Shawn je objavio vijest da su on i njegova tadašnja djevojka, slavna pjevačica Camila Cabello, prekinuli vezu nakon dvije godine. Bili su se upoznali dok su bili na turneji s pjevačem Austinom Mahoneom, a zatim su snimili prvi singl "I Know What You Did Last Summer". Prvo su nekoliko godina bili samo prijatelji, demantirajući glasine da su zajedno, i to sve do ljeta 2019. godine, kada su snimili drugi zajednički singl "Señorita" i potvrdili vezu.

No obožavatelje su šokirali zajedničkom izjavom o prekidu, koju su objavili na Instagramu, a u kojoj je stajalo da se još uvijek vole.

"Hej, ljudi, odlučili smo prekinuti svoju romantičnu vezu, ali naša ljubav jedno prema drugom kao ljudima jača je nego ikad. Započeli smo svoju vezu kao najbolji prijatelji i bit ćemo najbolji prijatelji", napisali su tada i krenuli svatko svojim putem.

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Za Snježanom Mehun okretala se cijela zagrebačka špica, u glamuroznoj haljini izbacila je i noge i dekolte!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Trudna supruga našeg nogometaša skinula se u donje rublje i pokazala poveći trbuh: "Očaravajuća!"