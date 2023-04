Ovih dana povezivalo ga se s 27 godina starijom liječnicom, no susret s bivšom i strastveni poljubac mogli bi sve poremetiti!

Camila Cabello i Shawn Mendes izmjenjivali su strastvene poljupce na Coachelli, a prije samo nekoliko dana šuškalo se da mladi glazbenik ljubi svoju kiropraktičarkom.

Mladi glazbenici Camila Cabello i Shawn Mendes snimljeni su od strane okupljenih na svjetski popularnom događanju Coachella u Americi.

Izvori koji su također bili na koncertu uočili su Shawna i Camilu dok su plesali i grlili se u publici, a onda je pao i strastveni poljubac. Ništa ovo ne bi bilo čudno da se proteklih nekoliko tjedana nije šuškalo da su prekinuli te da se mladi glazbenik sada viđa sa svojom kiropraktičarkom Jocelyne Mirandom.

Shawn i Camila bili su vidljivo pod utjecajem alkohola, a kad su odlazili s koncerta uhvatili su ih i paparazzi. Shawn se tako skrivao od kamere dok je ispred njega hodala Camila koja se pridržavala za prijateljicu, a mlada pjevačica bila je odličnog raspoloženja.

Ovim poljupcem sada su ponovno potaknuli priče kako je pala pomirba nakon prekida veze, a čini se da je razuzdani festival pridonio da se među njima ponovno probude strasti.

Shawn Mendes and Camila Cabello spotted kissing at Coachella. pic.twitter.com/QK5r9I1VsK — Pop Base (@PopBase) April 15, 2023

Podsjetimo, Shawn je proteklih nekoliko dana često viđen u društvu svoje kiropraktičarke koja je od njega starija 27 godina, a mnogi su mislili da je ova smeđokosa ljepotica pružila utjehu mladom glazbeniku nakon prekida.

U studenom 2021. godine Shawn je objavio vijest da su on i njegova tadašnja djevojka, slavna pjevačica Camila Cabello, prekinuli vezu nakon dvije godine. Bili su se upoznali dok su bili na turneji s pjevačem Austinom Mahoneom, a zatim su snimili prvi singl "I Know What You Did Last Summer". Prvo su nekoliko godina bili samo prijatelji, demantirajući glasine da su zajedno, i to sve do ljeta 2019. godine, kada su snimili drugi zajednički singl "Señorita" i potvrdili vezu.

No obožavatelje su šokirali zajedničkom izjavom o prekidu, koju su objavili na Instagramu, a u kojoj je stajalo da se još uvijek vole.

"Hej, ljudi, odlučili smo prekinuti svoju romantičnu vezu, ali naša ljubav jedno prema drugom kao ljudima jača je nego ikad. Započeli smo svoju vezu kao najbolji prijatelji i bit ćemo najbolji prijatelji", napisali su tada i krenuli svatko svojim putem.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Prvi javni poljubac Keanua Reevesa i njegove partnerice koja mu je zarobila srce poslije brojnih tragedija

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Pogledajte kako Jack Nicholson izgleda nakon što se gotovo dvije godine nije pojavio u javnosti, odbija napustiti svoj dom