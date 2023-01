Njemu su 24, a njoj 51 godina: Mlađahni ljepotan ne odvaja se od lijepe brinete koju navodno ljubi poslije zanosne crnke!

Shawn Mendes i Jocelyn Miranda snimljeni su zajedno ispred njegove kuće, a glasine da su u ljubavnoj vezi sve su jače.

Popularni američki pjevač Shawn Mendes neko se vrijeme nije pojavljivao u javnosti, i to nakon što je odlučio kako je vrijeme da poradi na svojem mentalnom zdravlju, a čini se da je poradio i na svojem ljubavnom životu.

Naime, sve su glasnija šuškanja o vezi 24-godišnjeg Shawna i 51-godišnje kiropraktičarke Jocelyne Mirande, s kojom je sada u ležernom izdanju snimljen ispred svojeg doma u Zapadnom Hollywoodu, a on je pokazao i novi imidž nakon što je odlučio skratiti kosu. Dosad su zajedno bili viđeni nekoliko puta, između ostalog i u kupnji na lokalnoj tržnici, a glasine o njihovoj vezi pojavile su se u srpnju prošle godine nakon što su viđeni na ručku.

Jocelyne je posljednjih nekoliko godina radila kao Shawnova osobna kiropraktičarka, pratila ga je na turnejama i velikim glazbenim događanjima, dodjelama nagrada i gostovanjima u televizijskim emisijama.

Na društvenim je mrežama u nekoliko navrata dijelila fotografije s turneja, čestitala mu je rođendan, a svima je za oko zapela fotografija na kojoj grli Shawna, uz koju je napisala: "Moj. Tako sam ponosna".

No unatoč stalnim nagađanjima, nijedna strana nije potvrdila niti demantirala da su u romantičnoj vezi. Jocelyn je tijekom svoje karijere radila sa slavnim osobama poput Justina Biebera, Hailey Bieber, Kendall Jenner, Justina Timberlakea, Omara Apolla i Blakea Griffina.

Podsjetimo, u studenom 2021. godine Shawn je objavio vijest da su on i njegova tadašnja djevojka, pjevačica Camila Cabello, prekinuli vezu nakon dvije godine. Bili su se upoznali dok su bili na turneji s pjevačem Austinom Mahoneom, a zatim su snimili prvi singl "I Know What You Did Last Summer".

Prvo su nekoliko godina bili samo prijatelji, demantirajući glasine da su zajedno, i to sve do ljeta 2019. godine, kada su snimili drugi zajednički singl "Señorita" i potvrdili vezu.

No obožavatelje su šokirali zajedničkom izjavom o prekidu, koju su objavili na Instagramu, a u kojoj je stajalo da se još uvijek vole.

"Hej ljudi, odlučili smo prekinuti svoju romantičnu vezu, ali naša ljubav jedno prema drugom kao ljudima jača je nego ikad. Započeli smo svoju vezu kao najbolji prijatelji i bit ćemo najbolji prijatelji", napisali su tada.

