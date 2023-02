Zgodni glazbenik ne odvaja se od 27 godina starije dame, zbog nje je bome poradio na jednoj stvari

Shawn Mendes i Jocelyn Miranda sve češće se zajedno pojavljuju u javnosti, a paparazzi su ih sada uhvatili na trčanju u Los Angelesu.

Popularni glazbenik Shawn Mendes i njegova navodna djevojka Jocelyne Miranda, dodatno su pojačali glasine o svojoj ljubavnoj vezi nakon što su ih paparazzi zajedno snimili u Runyon Canyon Parku u Los Angelesu.

Pogledaj i ovo uživa u solo vodama Krenula su šuškanja da se pomirio s poznatom bivšom, no onda je mamio poglede na plaži dok nje nije bilo nigdje na vidiku

24-godišnji Shawn uhvaćen i 51-godišnja Jocelyne zajedno su se otputili na trčanje, a mladi glazbenik je pritom pokazao top formu na kojoj je očito poradio u zadnje vrijeme, dok je ona istaknula figuru u uskim tajicama i topiću s izrezom na leđima. Oboje su bili nasmiješeni, a nakon trčanja zajedno su sjeli u auto i otputili se kući.

Dosad su zajedno bili viđeni nekoliko puta, između ostalog i u kupnji na lokalnoj tržnici, a glasine o njihovoj vezi pojavile su se u srpnju prošle godine nakon što su viđeni na ručku.

Jocelyne je posljednjih nekoliko godina radila kao Shawnova osobna kiropraktičarka, pratila ga je na turnejama i velikim glazbenim događanjima, dodjelama nagrada i gostovanjima u televizijskim emisijama. Na društvenim je mrežama u nekoliko navrata dijelila fotografije s turneja, čestitala mu je rođendan, a svima je za oko zapela fotografija na kojoj grli Shawna, uz koju je napisala: "Moj. Tako sam ponosna".

No unatoč stalnim nagađanjima, nijedna strana nije potvrdila niti demantirala da su u romantičnoj vezi. Jocelyn je tijekom svoje karijere radila sa slavnim osobama poput Justina Biebera, Hailey Bieber, Kendall Jenner, Justina Timberlakea, Omara Apolla i Blakea Griffina.

U studenom 2021. godine Shawn je objavio vijest da su on i njegova tadašnja djevojka, slavna pjevačica Camila Cabello, prekinuli vezu nakon dvije godine. Bili su se upoznali dok su bili na turneji s pjevačem Austinom Mahoneom, a zatim su snimili prvi singl "I Know What You Did Last Summer". Prvo su nekoliko godina bili samo prijatelji, demantirajući glasine da su zajedno, i to sve do ljeta 2019. godine, kada su snimili drugi zajednički singl "Señorita" i potvrdili vezu.

No obožavatelje su šokirali zajedničkom izjavom o prekidu, koju su objavili na Instagramu, a u kojoj je stajalo da se još uvijek vole.

"Hej ljudi, odlučili smo prekinuti svoju romantičnu vezu, ali naša ljubav jedno prema drugom kao ljudima jača je nego ikad. Započeli smo svoju vezu kao najbolji prijatelji i bit ćemo najbolji prijatelji", napisali su tada i krenuli svako svojim putem.

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Nekad i sad Sjećate se Mirne Berend? Bila je jedna od naših najpopularnijih voditeljica, a sada se pojavila u javnosti nakon dugo vremena

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Severinini bivši Kojić i Popović zajedno se provode u Zagrebu, a društvo im pravi i misteriozna crnka