Sjećate se Mirne Berend? Bila je jedna od naših najpopularnijih voditeljica, a sada se pojavila u javnosti nakon dugo vremena

Mirna Berend pojavila se na proslavi 53. rođendana kluba Saloon, gdje joj je pripala i posebna čast.

Mirna Berend devedesetih je bila jedna od najpopularnijih TV voditeljica, a posljednjih godina povukla se iz javnog života.

Sada se pojavila u javnosti nakon dugo vremena na proslavi 53. rođendana kultnog zagrebačkog kluba Saloon, gdje joj je pripala i posebna čast.

Naime, Mirna i glumac Tarik Filipović postali su novi kumovi kluba, a ključeve su im predali Sanja, Marinko i Zec iz nekadašnjih Novih fosila.

"Uzmu ti sve, a ti im zahvališ na svoj zločestoći i nepravdi. I onda ti život vrati, ne sve, vrati ti samo najljepši dio. Bila je ovo večer za mene, za sve, za sve naše uspomene, za našu mladost, za moje prijatelje, za lude noći, za predivne zore... Hvala, Vlaho Srezović, hvala, Maro moj! Bila je ovo velika čast za mene, biti kuma Saloona i zavrtjeti zemlju unatrag, u neka dobra, dobra stara vremena, makar na nekoliko sati", pohvalila se Mirna na svojem Facebooku.

Otkako se oprostila od voditeljskog posla, Mirna se, iz Zagreba u kojem je živjela 20 godina, vratila u rodnu Petrinju, gdje živi podalje od očiju javnosti te se bavi dizajnom nakita i proizvodnjom kozmetike.

"Veći dio života ono što nisam slušala je tišina, ono što veći dio života nisam doživjela je biti sama. Jako mi je to nedostajalo jer 25, 30 godina sam provela u buci. Treba mi malo zraka i mira, ništa drugo. Samoća mi jako godi, u samoći stvaram svoje stvari. Odem prigodno na rođendane, druženja s prijateljima... Prošlo me to odavno, moj cijeli život bio je izlazak, a sad mi je super", ispričala je.

U razornom potresu koji je 2020. pogodio Petrinju Mirna je drugi put ostala bez svojeg doma. Obiteljsku kuću u Petrinji prvi put je izgubila u Domovinskom ratu, no ona i njezina obitelj za to nikada nisu dobili neku naknadu ili odštetu niti je kuća ušla u proces obnove.

Mirna je bila i ratna reporterka, a iako je život nije mazio, uvijek se vodila filozofijom - tako je moralo biti, te je nakon svega zadržala optimističan pogled na život.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Lidija Bačić pozirala u haljini koja jedva pokriva stražnjicu, no pažnju je ukrao drugi detalj na fotki: "Tko ti je radio kuhinju?!"

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Na Instagramu osvanula fotografija Hane Huljić s proslave krštenja njezine i Grašine kćeri, pogledajte s kim se zabavljala