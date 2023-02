Lidija Bačić pozirala u haljini koja jedva pokriva stražnjicu, no pažnju je ukrao drugi detalj na fotki: "Tko ti je radio kuhinju?!"

Lidija Bačić objavila je fotografiju na kojoj pozira u kuhinji u uskoj mini haljini, a njezini pratitelji analizirali su baš svaki detalj.

Pjevačica Lidija Bačić često na Instagramu objavljuje svoje fotografije u provokativnim pozama i golišavim izdanjima, koje obožavatelji željno iščekuju.

Sada ih je počastila fotkom na kojoj nosi usku bež haljinicu koja joj je jedva pokrila stražnjicu, a istaknula je i sve druge njezine atribute.

"Moje tijelo, moj oblik, moja pravila", napisala je u opisu, a uslijedila je lavina komplimenata.

"Bomba", "Goriš, mačko", "Savršena", "Ljepotica lijepog glasa", "Prelijepa princeza", komentirali su obožavatelji koje je oduševila izgledom, no neki su na fotografiji primijetili i nešto osim Lidije.

"Nisi otvorila ovaj prozor više... Tko ti je radio kuhinju pa tako stavio slavinu?! Amateri", napisao joj je jedan pratitelj i nasmijao mnoge.

Inače, Lidija je nedavno za IN magazin progovorila o svojem ljubavnom životu.

"Pa, to već nekako godinama zadržavam za sebe. Neki vole pričati, neki ne. Ja više volim o sebi i o svojem poslu. Ali lijepo mi je, to je to. Jednog dana kad se odlučim udati, onda će svi znati. Dok to još nije finalno, da znamo da je to to za udaju – neću ništa pričati", rekla je Lile.

