Lidija Bačić objavila novu seksi fotografiju, ali je sve iznenadila outfitom koji nije tipičan za nju

Lidija Bačić ugodno je iznenadila sve s novom objavom na kojoj pozira u sportskom izdanju, a nezamijećeno nikako nije mogao proći blještavi modni dodatak.

Pjevačica Lidija Bačić pohvalila se novom fotografijom u ležernom izdanju, no i u tome je uspjela privući svu pozornost svojih pratitelja.

Pozirala je u sivoj trenirci i crnom sportskom grudnjaku te je do izražaja prvenstveno dolazilo njezino raskošno poprsje.

Ipak, još jedan detalj nikako nije mogao promaknuti oku - riječ je o blještavom pirsingu na njezinom ravnom trbuhu.

Crna olovka i ljubičasto sjenilo dodatno su naglasili njezine smeđe oči.

"Ti uvijek izgledaš dobro", "Prezgodna", "Mačka", "Savršena", "Nestvarno dobra", "ideš Miki", "Opa", samo su neki od komentara njezinih pratitelja.

Lidija je sklona objavljivanju seksi fotografija i videa na svojem profilu na Instagramu, na kojem je prati više od 416 tisuća obožavatelja.

Ima li tko u njezinu životu s takvim privilegijama, otkrila je nedavno za IN magazin.

"Pa, to već nekako godinama zadržavam za sebe. Neki vole pričati, neki ne. Ja više volim o sebi i o svojem poslu. Ali lijepo mi je, to je to. Jednog dana kad se odlučim udati, onda će svi znati. Dok to još nije finalno, da znamo da je to to za udaju – neću ništa pričati", rekla je Lile.

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Nekad i sad Bivši suprug Nine Badrić pojavio se u javnosti nakon dugo vremena, pogledajte kako izgleda danas

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Nina Badrić nikad iskrenije o svojem propalom braku: "Razvod je jako grozna stvar, to je vrlo teško preživjeti"