Lidija Bačić napokon progovorila o svojem ljubavnom statusu, evo što nam je otkrila!

Iako o svojem ljubavnom statusu Lidija Bačić već godinama mudro šuti, napokon je otkrila da je sretna i, kako ta zanosna Splićanka kaže - ''Lipo mi je!'' O sreći u životu, novim pjesmama, danima kada je bila mnogo sramežljivija pred kamerama, ali i oblinama kojima često diže prašinu u medijima, s Lidijom je razgovarao naš Davor Garić.

Pjevačica Lidija Bačić obara u svim vrstama glazbe, od šansona, rock-varijanti, ali i zabavnih. Otkrila je i što je njoj najdraže.

Pogledaj i ovo Baš je zgodna! Lidija Bačić novom fotografijom zagrijala i one najzimogroznije: U crvenom bikiniju svu pažnju usmjerila je na jedan bujni atribut

"Kad otpjevam dalmatinsku pjesmu, mislim si - to je to, super. Onda otpjevam neku rock pa mislim da sam rokerica. I onda opet pjevam neku zabavnu koja je za koncert i mislim si - to je to što treba raditi, što publika hoće. U biti, kao sve mi je dobro, tako da mislim da ću i nastaviti u tom tonu kad mogu svašta otpjevati. Imam još jednu baladu sličnu kao 'Lipa Dalmacija' za iduće ljeto, možda Splitski festival. Vidjet ćete me u svemu kao i dosad", rekla je Lile.

Super pjevaš uživo, ali i uživo super i izgledaš.

"Hvala ti, hvala ti. Evo, što da ti kažem..." nasmiješila se Lidija, koja je, vjerovali ili ne, nekad bila sramežljivija.

"Pa, i jesam, ali dobro to je odrastanje, stasanje. Kako bih rekla, svi ljudi imaju jedno mišljenje prije deset godina, onda za pet godina potpuno drugačije razmišljaju. Tako svi mi evoluiramo, razmišljamo drugačije. Što ja znam što ću misliti za pet godina. Sigurno jesam u počecima bila sramežljivija, ali Bože moj", priznala je.

A ljubi li Lidija Bačić?

"Pa, to već nekako godinama zadržavam za sebe. Neki vole pričati, neki ne. Ja više volim o sebi i o svojem poslu. Ali lijepo mi je, to je to. Jednog dana kad se odlučim udati, onda će svi znati. Ti ćeš imati prvi intervju. Dok to još nije finalno, da znamo da je to to za udaju – neću ništa pričati", otkrila je.

Kad bi morala ocijeniti svoju životnu sreću trenutačno na ljestvici od 1 do 10, gdje bi to bilo?

"Devet, recimo. Nećemo deset, devet je. Lijepo mi je, ali uvijek može bolje, tako uvijek težim – još boljem", zaključila je Lidija za kraj.

