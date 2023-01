Ljubavna priča Sandre Perković i trenera Edisa: ''On me zna najbolju i najgoru''

Naša najbolja atletičarka Sandra Perković na prvi je dan 2023. pokazala zaručnički prsten te otkrila da je buduća gospođa Elakasević. Sa svojim trenerom Edisom u vezi je već 10 godina, a romansa ovog para najbolji je primjer kako uspješno spojiti privatno i poslovno.

Sandra Perković ušla je u novu godinu s najljepšom mogućom viješću. Golemog osmijeha na licu pokazala je pratiteljima dijamantni zaručnički prsten!

''Doviđenja, 2022.! Dobro došla, 2023.! Sve vas volim! Buduća gospođa Elkasević'', napisala je na društvenim mrežama.

Naša najbolja atletičarka u vezi je 10 godina, a bilo je pitanje dana kada će Edis kleknuti! Sudeći prema posljednjim izjavama koje nam je dala, sve njezine želje za prosidbu on je ispunio.



''Još sam uvijek staromodna, želim da se mene zaprosi, da to bude poseban trenutak, ne mora biti na stadionima, ne mora biti ništa vezano za sport, nego nešto nas dvoje, tako da to njemu to prepuštam'', rekla je jednom prilikom.

Ovaj par dijeli i privatni i poslovni život. Bivši atletičar Edis Sandrin je trener od 2013. godine, a par se upoznao kad je ona imala 15 godina. U ljubavnu su se romansu upustili koju godinu nakon toga.

''S 21 godinu sam se ja nekako malo zaljubila u njega, on se zaljubio malo u mene. Tako je to nešto krenulo! Ja sam tada osvojila prvo olimpijsko zlato. Počeli su ti neki veliki uspjesi. Ja sam još bila dijete, ti se ne možeš sa 22 godine nosit sa olimpijskim zlatom i ponašat kao što se ponašam danas kad sam zrela i odgovorna, ti si mlad i lud, uzeo si olimpijsko zlatko i partyjao bi do jutra, onda imaš tu osobu koja je tu u tvom životu akd ti odrastaš. On me zna i najbolju, i najgoru'', pričala je Sandra.

Njihova dugovječnost leži u tome:



''Što on ne osuđuje ni najbolju, ni najgoru jer, nekako bih rekla, ima on te trenerske crte i u privatnom životu. On razumije, on nikad neće napadati, on uvijek prvo nađe sve razloge zašto se nešto dogodilo i onda donese zaključak. Mislim da se poštujemo, kako ja njega poštujem na terenu i van terena, da on isto tako mene poštuje na obje stavke zato nas dvoje idemo naprijed'', rekla je.

Možemo slobodno reći da je 2022. bila Sandrina godina, kako na sportskom, tako i na privatnom terenu, na kojem je apsolutna konstanta upravo Edis.



''On se voli nasmijat kad ja kažem da je to dvosjekli mač, koliko je to pozitivno toliko je to i negativno. Ja sam s tim čovjekom od 0 do 24, ali opet, ja ću izvući ono pozitivno, da je on samnom u dobru i u zlu i zna što radimo i van treninga i kad imaš osobu kojoj vjeruješ i s kojom si iskren ono 100 posto.. Lijepo je i lakše je putovati svijetom i biti udaljen od kuće koliko sam ja udaljena'', rekla je.

Iako njihova ljubav traje već više od desetljeća, čini se kako će brak biti samo dodatni pečat ove sportske romanse!



''Glavno da smo mi zajedno i da stvaramo jednu veliku priču i zajednički život i da smo tu jedno za drugoga, a to je ja mislim u današnje vrijeme rijetkost'', rekla je Sandra jednom prilikom.

Datum ulaska u bračne vode ovih srodnih duša još uvijek nije poznat, a svi im želimo sigurnu i mirnu luku!

