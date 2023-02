Nina Badrić nikad iskrenije o svojem propalom braku: "Razvod je jako grozna stvar, to je vrlo teško preživjeti"

Nina Badrić za Valentinovo je pjevala u Beogradu, a uoči koncerta progovorila je o svojem razvodu od Bernarda Klasnića.

Pjevačica Nina Badrić Dan zaljubljenih provela je radno, a pjevala je u Beogradu.

Uoči koncerta Nina je davala izjave srpskim medijima, koji su je ispitivali o njezinu ljubavnom životu, a tim se povodom prisjetila svojeg propalog braka.

"Bila sam u vezi i braku 12 godina i to je već jako davno vrijeme iza mene. To je bio period mog života kojeg se sjećam po više-manje lijepim stvarima i ljudi uvijek imaju neke svoje razloge zašto nešto ne uspije. Moram priznati da je rastava braka jako grozna stvar, da je to vrlo teško preživjeti, da je to trauma za oboje, bez obzira na to kakav je brak bio. Uvijek mi bude žao kad pročitam da se dvoje ljudi rastaje jer sam sama prošla kroz to i znam da je to poprilična muka i da traje dugo", kazala je pa objasnila i zašto je nedavno na Instagramu objavila svoju fotografiju u vjenčanici.

"Podijelila sam je zbog svoje kume i najbolje prijateljice, zato što je volim i zato što sam proslavila naš odnos."

"Ja apsolutno vjerujem u ljubav jer nas ljubav ne može razočarati, samo ljudi mogu. To što moj brak nije uspio ne znači da ništa drugo neće uspjeti i da neće biti još bolje i ono pravo", istaknula je Nina, koja se od svojeg bivšeg supruga Bernarda Klasnića razvela 2012. godine.

Medijima je tada otkrila i što za nju znači ljubav.

"Za mene je ljubav sada puno drugačija nego što sam je doživljavala prije samo pet, šest, sedam godina. Moje poimanje ljubavi sada je veliko povjerenje i veliko prijateljstvo. Ja bih od svog partnera očekivala da mi bude najbolji prijatelj, jer kad imaš uz sebe najboljeg prijatelja, ne možeš ga izdati. Hoćeš da je stalno tu, da ga sačuvaš i da ste zajedno. Strast i zaljubljivanje ne igra veliku ulogu kod mene. Naravno, mora postojati neki moment kemije koji se dogodi između dvoje ljudi, a to ne možeš naručiti niti kupiti, to se dogodi. Jedino što u životu ne možeš kupiti je ljubav, taj susret koji ti Bog da ili ne da, i vrijeme", poručila je.

Cijeli intervju pogledajte OVDJE.

Nina posljednjih godina uspješno čuva svoj ljubavni život od javnosti i nije poznato postoji li muškarac u njezinu životu.

1/5 >> Pogledaji ovu galeriju +0 Celebrity Let 3 na prvom nastupu nakon Dore: Mrle i Prlja za Dnevnik Nove TV otkrili zašto ih više - nitko ne zove

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Bujne grudi ispadale su joj iz tijesne haljine, smišljala je posebnu taktiku da ih obuzda!