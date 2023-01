Lile objavila nikad vatreniju fotografiju bez jednog odjevnog komada pa samu sebe prozvala seks-bombom!

Iako smo mislili da nas Lidija Bačić više ne može iznenaditi - ipak smo se prevarili.

Pjevačica Lidija Bačić pohvalila se novom fotografijom, na koju njezini vjerni pratitelji nisu ostali imuni.

Pogledaj i ovo Nešto je provirilo Lidija Bačić zauzela pozu zbog koje su svi zumirali jedan detalj na fotki, ultrakratka haljina nije puno toga pokrila

Naime, riječ je o fotografiji na kojoj pozira okrenuta leđima, a na sebi ima gornji dio badića s uzorkom žirafe i traperice koje je spustila na rub stražnjice. Prvo što je upalo u oči jest sjena tangica, no ne i one na njoj, čini se kako ih Lile nije odlučila imati na sebi.

Bujna valovita kosa i bež ruž na usnama dodatno su podignuli cjelokupni izgled.

"Seks-bomba", poručila je ispod objave.

"Odlična", "Kakva guza", "Ljepotica od glave do pete", "Opaa", "Mmm", "Kako seksi", "Lile, skoro me srce udarilo", samo su neki od komentara koji su se nizali u nastavku.

Lidija je nedavno za naš IN magazin otkrila i imali li partnera...

"Pa, to već nekako godinama zadržavam za sebe. Neki vole pričati, neki ne. Ja više volim o sebi i o svojem poslu. Ali lijepo mi je, to je to. Jednog dana kad se odlučim udati, onda će svi znati. Ti ćeš imati prvi intervju. Dok to još nije finalno, da znamo da je to to za udaju – neću ništa pričati", rekla je Lile.

