Raskošne obline Lidija je utegnula u haljinu koja je izgledala kao da će se svaki čas raspuknuti: ''Neće biti lako njima u publici!''

Lidija Bačić za nastup u Švicarskoj odabrala je vrlo kratku i otvorenu kombinaciju s kojom je definitivno osvojila tamošnju publiku.

Pjevačica Lidija Bačić na svom Instagram profilu pokazala je obožavatejima kako se odjenula za koncert u Švicarskoj.

Pogledaj i ovo ovo još nije napravila! Lile objavila nikad vatreniju fotografiju bez jednog odjevnog komada pa samu sebe prozvala seks-bombom!

Pozirala je u vrlo kratkoj uskoj haljinici s dubokim izrezom na gornjem dijelu te je u prvi plan stavila svoje bujne obline.

Oči obruljene crnom olovkom, crvenkasti ruž i valovita frizura ukrasili su ovaj seksi stajling.

"Nama nije lako, a neće biti ni publici", komentirao je jedan od pratitelja.

"Brutalno dobra", dodao je drugi.

Lidija je sklona objavljivanju seksi fotografija i videa na svom Instagram profilu gdje je prati više od 416 tisuća obožavatelja.

Ima li tko u njezinu životu s takvim privilegijama, otkrila je nedavno za IN magazin.

"Pa, to već nekako godinama zadržavam za sebe. Neki vole pričati, neki ne. Ja više volim o sebi i o svojem poslu. Ali lijepo mi je, to je to. Jednog dana kad se odlučim udati, onda će svi znati. Dok to još nije finalno, da znamo da je to to za udaju – neću ništa pričati", rekla je Lile.

