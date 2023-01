Lidija Bačić novom izazovnom fotkom opet je uspjela iznenaditi fanove, njen najjači adut opet je u prvom planu i to u zanimljivom bodiju!

Lidija Bačić objavila je novu fotografiju pokraj klavira, a u prvi plan došla je njezina guza u zanimljivom bodiju.

Lidija Bačić pohvalila se novom fotografijom na društvenim mrežama te je ponovno uspjela raspametiti obožavatelje iako su navikli na njena golišava izdanja.

Lile je odabrala pozirati pokraj klavira koji uopće nije došao do izražaja jer je pjevačica na sebi nosila samo bodi zebrastog uzorka u kojem se isticala njezina oblikovana stražnjica te duge vitke noge u crnim štiklama.

''Poput skulpture'', napisala je u opis Lidija.

''Komad iz snova'', ''Koja ljepota'', ''Kraljica Hrvatske i Splita'', ''Najljepša ženo'', nisu je prestali hvaliti pratitelji u komentarima.

A mnogi bi htjeli i svakodnevno gledati ovakvu Lile u svome domu.

Ima li tko u njenom životu tko ima ovakve privilegije, otkrila je nedavno za In magazin.

"Pa, to već nekako godinama zadržavam za sebe. Neki vole pričati, neki ne. Ja više volim o sebi i o svojem poslu. Ali lijepo mi je, to je to. Jednog dana kad se odlučim udati, onda će svi znati. Dok to još nije finalno, da znamo da je to to za udaju – neću ništa pričati", rekla je Lile za IN magazin.

