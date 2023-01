Lidija Bačić utegnuta u haljinicu od lateksa oblinama raspametila obožavatelje: "Djevojka iz snova!"

Lidija Bačić zapalila je Instagram fotografijom na kojoj pozira u pripijenoj haljinici od lateksa.

Pjevačica Lidija Bačić, osim po glazbi, poznata je i po izazovnim izdanjima i golišavim fotografijama koje dijeli na društvenim mrežama.

Sada je svoje pratitelje na Instagramu počastila fotkom na kojoj pozira u pripijenoj haljinici od lateksa, koja je savršeno naglasila njezine ženstvene obline, a kombinirala ju je i sa seksi visokim čizmama.

"Lillegalno", napisala je u opisu fotke kojom je izazvala lavinu reakcija.

"Ilegalno dobra", "Boginja", "Savršena", "Djevojka iz snova", "Prekrasna dama u crvenom", "Splitski anđeo", samo su neki od brojnih komplimenata koje je dobila ispod fotke, koja je prikupila i oko 10 tisuća lajkova.

Lidija je nedavno na Instagramu objavila i jednu fotku na kojoj je pokazala golu stražnjicu, a prije toga je progovorila o svojem ljubavnom statusu.

"Pa, to već nekako godinama zadržavam za sebe. Neki vole pričati, neki ne. Ja više volim o sebi i o svojem poslu. Ali lijepo mi je, to je to. Jednog dana kad se odlučim udati, onda će svi znati. Dok to još nije finalno, da znamo da je to to za udaju – neću ništa pričati", rekla je Lile za IN Magazin.

