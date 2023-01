Momčilo Otašević o očinstvu i svojoj najvećoj mani: ''Ima jedna fora, samo se ugrizem za jezik ili obraz!''

Momčilo Otašević dao je odgovore na važna pitanja u velikom intervjuu, a otkrio je koja mu je omiljena uloga u životu te govorio o podršci prijatelja.

Močilo Otašević u posljednje vrijeme puni regionalne stupce nakon vijesti da se rastaje od supruge Jelene Perčin.

Pogledaj i ovo ''Žalosno...'' Momčilo Otašević oglasio se prvi put nakon vijesti o razvodu s Jelenom Perčin, evo što je objavio

Za crnogorske medije Momčilo je sada odgovorio na neka pitanja te otkrio tko mu je najveća podrška u životu i koju ulogu najviše voli.

''Omiljena uloga mi je uloga oca. Uživam u tome, zna ponekad biti i naporno i zahtjevno i fizički i psihički. Prelijepo je i uživam u njihovoj sreći i prvim iskustvima, otkrićima, ona iskra u oku'', rekao je Momčilo.

Kao svoju najveću podršku gleda svoje prijatelje, a iako je postao poznati glumac, slava ga nije promijenila.

''Zbog njih ostaneš isti. Imamo grupu na Viberu koja je stara koliko i on. Zove se 'Neću pasoš, vrati mi kusur', to je naša interna fora koja je ostala. Svakodnevno smo na toj grupi, gdje god da sam, u tu grupu se piše. Podrže me i na premijerama filmova i predstava. Dođu do Zagreba da se družimo, dolaze i na utakmice. Držimo se, ne daju me, ne dam ni ja njih'', rekao je emotivno.

Glumac smatra da ima jednu manu, ali je brzo naučio kako je spriječiti.

''Emotivan sam po prirodi, ali ima jedna fora. Naučio sam, kad me uhvate emocije, samo se ugrizem za jezik ili obraz'', priznao je.

A emocije su ga nedavno svladale i u gostovanju u jednoj emisiji na crnogorskoj televiziji, gdje se rasplakao ugledavši prijatelja na ekranu.

''Rastužio si me jer obično imam naviku javiti mu se kad dolazim'', rekao je voditelju brišući suze.

Roditelji su mu bili najveći oslonac tijekom njegova školovanja za glumca.

''Puno, ali na neki lijep način. Nisu mi dali da poletim, a opet s druge strane uskakali su mi kad god je trebalo. Dolazili su na premijere po više puta jer sam radio i nije me bilo, pa je jedini način da me vide bilo da dođu na predstavu'', rekao je.

A za daljnji život zaželio je samo zdravlje.

Podsjetimo, javnost u regiji nedavno su rastužile vijesti kako se Momčilo i supruga Jelena Perčin rastaju nakon pet godina braka.

42-godišnja Jelena nedavno je za javnost potvrdila višemjesečne glasine o razvodu.

"Teško je. Glupo mi je lagati. Rastajemo se. Uvijek sam se trudila ne pričati o vlastitoj intimi, nisam pričala ni o vjenčanju, pa neću ni o rastavi. Svaka je rastava grozna. Grozan događaj i grozno razdoblje. Koncentrirana sam na to da budem maksimalno prisutna i prisebna radi djece. Od prijatelja sam dobila bezuvjetnu podršku. Moj intimni krug je sa mnom cijeli život i jako se dobro poznajemo i vjerujemo si. Svi su znali da odluku nisam donijela slučajno. Ljubav je užasno nepredvidiva. Ono što smatram da ljubav jest nisam još doživjela. Naime, dok god je ego jači od emocije, mislim da to nije ljubav, nego iluzija ljubavi. Niti iz jednog svog odnosa nisam otišla, a da se nisam dala do kraja. Zbog toga je sve i bolnije, ali ne mogu drugačije postupiti. To je lutrija i na njoj sam uglavnom gubila", izjavila je za Gloriju i tako potvrdila ono o čemu se pričalo posljednjih nekoliko mjeseci.

