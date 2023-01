Momčilo Otašević objavio je znakovit video na Instagramu koji se tiče njegove uskoro bivše supruge Jelene, evo čime je to zaintrigirao pratitelje!

Momčilo Otašević objavio je na Instagramu video iz Dubrovnika, inače rodnoga grada njegove supruge Jelene Perčin, od koje se rastaje.

Crnogorski glumac Momčilo Otašević u posljednje se vrijeme nalazi u centru pozornosti, i to pošto su se glasine o njegovu razvodu s kolegicom Jelenom Perčin pokazala istinite, nakon što ih je ona sama potvrdila.

32-godišnji Momčilo sada je pak zaintrigirao obožavatelje i javnost, i to novom pričom koju je podijelio na svojem Instagramu, točnije videom u kojem se šeće ulicama kišnog Dubrovnika, inače Jelenina rodnoga grada, pa se mnogi pitaju je li time htio zapravo poslati neku posebnu poruku.

Da Momčilo ovih dana boravi u Hrvatskoj, postalo je jasno nakon što je njegov kolega Vladimir Posavec Tušek objavio njihovu zajedničku fotografiju koja je snimljena na našem jugu, a na kojoj nasmiješeno poziraju.

"Via Korčula", napisao je Vladimir uz objavu.

Jelena i Momčilo zbližili su se na setu serije "Zora dubrovačka" 2013. godine, a prijateljstvo je preraslo u ljubav kada su zajedno snimali seriju "Kud puklo da puklo" 2016. godine. Vjenčali su se u tajnosti 2018. godine, a intimna ceremonija održala se u njegovoj rodnoj Crnoj Gori. Iste godine dobili su kćerkicu Mašu, a krajem studenog 2020. dobili su i sina Jakšu.

42-godišnja Jelena nedavno je za javnost potvrdila višemjesečne glasine o razvodu.

"Teško je. Glupo mi je lagati. Rastajemo se. Uvijek sam se trudila ne pričati o vlastitoj intimi, nisam pričala ni o vjenčanju, pa neću ni o rastavi. Svaka je rastava grozna. Grozan događaj i grozno razdoblje. Koncentrirana sam na to da budem maksimalno prisutna i prisebna radi djece. Od prijatelja sam dobila bezuvjetnu podršku. Moj intimni krug je sa mnom cijeli život i jako se dobro poznajemo i vjerujemo si. Svi su znali da odluku nisam donijela slučajno. Ljubav je užasno nepredvidiva. Ono što smatram da ljubav jest nisam još doživjela. Naime, dok god je ego jači od emocije, mislim da to nije ljubav, nego iluzija ljubavi. Niti iz jednog svog odnosa nisam otišla, a da se nisam dala do kraja. Zbog toga je sve i bolnije, ali ne mogu drugačije postupiti. To je lutrija i na njoj sam uglavnom gubila", izjavila je za Gloriju i tako potvrdila ono o čemu se pričalo posljednjih nekoliko mjeseci.

