Momčilo Otašević zaplakao je tijekom gostovanja na televiziji, a jedna njegova izjava zvučala je posebno emotivno

Jelena Perčin nedavno je iznenadila javnost vijesti da se rastaje od glumca Momčila Otaševića, a on se prvi puta nakon tih glasina pojavio u crnogorskoj emisiji.

Glumac Momčilo Otašević gostovao je u emisiji "Zvjezdana prašina" koja se prikazuje na novootvorenoj crnogorskoj televiziji.

Ovo je njegovo prvo pojavljivanje u javnosti otkako je njegova supruga Jelena Perčin potvrdila da se rastaju.

Emisija će biti prikazana 15. siječnja, a na Instagram profilu navedene emisije objavljen je kratki isječak.

U videu je do izražaja posebno došla jedna rečenica koju je Momčilo izjavio:

"Hodam drugim mjestom po kući i držim male prste i učim da naprave prve korake čvrste".

Ostatak videa također je vrlo emotivan jer je voditelj Otaševiću priredio nekoliko trenutaka zbog kojih je glumac čak i zasuzio.

Pratiteji su ga podržali u komentarima: "Momčilo, drži se.", "Ljudina", "Samo čuvaj sebe i svoju djecu", "Pokušaj ovo riješiti zbog svoje djece", "Uz tebe smo".

Podsjetimo, glumica je nedavno za javnost potvrdila višemjesečne glasine o razvodu.

"Teško je. Glupo mi je lagati. Rastajemo se. Uvijek sam se trudila ne pričati o vlastitoj intimi, nisam pričala ni o vjenčanju, pa neću ni o rastavi. Svaka je rastava grozna. Grozan događaj i grozno razdoblje. Koncentrirana sam na to da budem maksimalno prisutna i prisebna radi djece. Od prijatelja sam dobila bezuvjetnu podršku. Moj intimni krug je sa mnom cijeli život i jako se dobro poznajemo i vjerujemo si. Svi su znali da odluku nisam donijela slučajno. Ljubav je užasno nepredvidiva. Ono što smatram da ljubav jest nisam još doživjela. Naime, dok god je ego jači od emocije, mislim da to nije ljubav, nego iluzija ljubavi. Niti iz jednog svog odnosa nisam otišla, a da se nisam dala do kraja. Zbog toga je sve i bolnije, ali ne mogu drugačije postupiti. To je lutrija i na njoj sam uglavnom gubila", izjavila je Jelena za Gloriju.

Jelena i Momčilo zbližili su se na setu serije "Zora dubrovačka" 2013. godine, a prijateljstvo je preraslo u ljubav kada su zajedno snimali seriju "Kud puklo da puklo" 2016. godine. Vjenčali su se u tajnosti 2018. godine, a intimna ceremonija održala se u njegovoj rodnoj Crnoj Gori. Iste godine dobili su kćerkicu Mašu, a krajem studenog 2020. dobili su i sina Jakšu.

