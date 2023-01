Momčilo Otašević oglasio se prvi put nakon vijesti o razvodu s Jelenom Perčin, evo što je objavio

Momčilo Otašević oglasio se prvi put nakon vijesti o razvodu braka s glumicom Jelenom Perčin, evo koji je bio povod.

Vijest koja je proteklih dana šokirala hrvatsku javnost je razvod našeg poznatog glumačkog para Jelene Perčin i Momčila Otaševića.

Iako do sad nije ništa komentirao, Momčilo se sada prvi put oglasio nakon ovih vijesti, a evo koja je bila prigoda.

Iako bi mnogi to htjeli, glumac nije komentirao ništa u vezi njega i njegove supruge već za jednu kulturnu priču u Crnoj Gori. Otašević je podijelio status Vojislava Kaluđerovića, bivšeg direktor Centra za kulturu Tivat koji je bio zaslužan za kulturnu priču Crne Gore programima koji je izazivao veliki interes publike u Crnoj Gori i šire.

''Dragi moji ljubitelji kazališta, JU Muzej i Galerija Tivat počeli su s uklanjanjem najljepše ljetne pozornice na crnogorskom primorju. Žalosno i sramotno. Izgleda da ćemo od ovog ljeta od jutra prodavati ribu, a navečer igrati predstave'', pisalo je na fotografiji.

Nakon toga, Momčilo je podijelio nekoliko obiteljskih fotorafija te pokazao kako provode badnji dan.

O razvodu Momčilo još ništa nije komentirao, a Jelena se samo kratko oglasila.

"Teško je. Glupo mi je lagati. Rastajemo se. Uvijek sam se trudila ne pričati o vlastitoj intimi, nisam pričala ni o vjenčanju, pa neću ni o rastavi. Svaka je rastava grozna. Grozan događaj i grozno razdoblje. Koncentrirana sam na to da budem maksimalno prisutna i prisebna radi djece. Od prijatelja sam dobila bezuvjetnu podršku. Moj intimni krug je sa mnom cijeli život i jako se dobro poznajemo i vjerujemo si. Svi su znali da odluku nisam donijela slučajno. Ljubav je užasno nepredvidiva. Ono što smatram da ljubav jest nisam još doživjela. Naime, dok god je ego jači od emocije, mislim da to nije ljubav, nego iluzija ljubavi. Niti iz jednog svog odnosa nisam otišla, a da se nisam dala do kraja. Zbog toga je sve i bolnije, ali ne mogu drugačije postupiti. To je lutrija i na njoj sam uglavnom gubila", izjavila je Jelena za Gloriju.

Jelena i Močilo zbližili su se na setu serije "Zora dubrovačka" 2013. godine i ispočetka su bili samo prijatelji, a onda je planula ljubav. Vjenčali su se u tajnosti 2018. godine, a intimna ceremonija održala se u njegovoj rodnoj Crnoj Gori. Iste godine dobili su kćerkicu Mašu, a krajem studenog 2020. dobili su i sina Jakšu.

