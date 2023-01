Jelena Perčin i Momčilo Otašević zaljubili su se na setu, a od samog početka su bili tajnoviti: "Ni sami nismo znali što se zbiva, tako da smo se skrivali"

Jelena Perčin i Momčilo Otašević razvode se nakon pet godina braka, a mi smo se prisjetili kako je počela njihova ljubavna priča.

Glumački par Jelena Perčin (41) i Momčilo Otašević (32) razvodi se nakon pet godina braka, a vijest je za medije potvrdila glumica.

"Teško je. Glupo mi je lagati. Rastajemo se. Uvijek sam se trudila ne pričati o vlastitoj intimi, nisam pričala ni o vjenčanju, pa neću ni o rastavi. Svaka je rastava grozna. Grozan događaj i grozno razdoblje. Koncentrirana sam na to da budem maksimalno prisutna i prisebna radi djece. Od prijatelja sam dobila bezuvjetnu podršku. Moj intimni krug je sa mnom cijeli život i jako se dobro poznajemo i vjerujemo si. Svi su znali da odluku nisam donijela slučajno. Ljubav je užasno nepredvidiva. Ono što smatram da ljubav jest nisam još doživjela. Naime, dok god je ego jači od emocije, mislim da to nije ljubav, nego iluzija ljubavi. Niti iz jednog svog odnosa nisam otišla, a da se nisam dala do kraja. Zbog toga je sve i bolnije, ali ne mogu drugačije postupiti. To je lutrija i na njoj sam uglavnom gubila", izjavila je Jelena za Gloriju.

Jelena i Močilo zbližili su se na setu serije "Zora dubrovačka" 2013. godine i ispočetka su bili samo prijatelji, a onda je planula ljubav. Vjenčali su se u tajnosti 2018. godine, a intimna ceremonija održala se u njegovoj rodnoj Crnoj Gori. Iste godine dobili su kćerkicu Mašu, a krajem studenog 2020. dobili su i sina Jakšu.

Glumac nam je jednom prilikom prepričao kako je započela njihova ljubavna priča.

"To je izgledalo tako da ni sami nismo znali što se zbiva, tako da smo skrivali praktično i od sebe samih, a ne od kolega. Iz velikog prijateljstva se rodila ljubav, i mogu vam reći da je to jako lijep put. Otkrili smo kolegama nakon mjesec-dva", prisjetio se Otašević.

Tada nam je otkrio nam je i što supruga misli o njegovu statusu miljenika žena i je li možda ljubomorna.

"Naravno da nije ljubomorna, a i nema tu ništa zbog čega bi neko mogao bit ljubomoran", kazao je Momčilo.

Momčilo je prošlog ljeta prvi put objavio njihovu zajedničku fotografiju na Instagramu na kojoj poziraju zagrljeni na odmoru i izgledaju zaljubljeno.

Par su inače posljednjih mjeseci pratile glasine o razvodu jer su se prestali pojavljivati zajedno u javnosti, no Jelena ih je nedavno opovrgnula te je otkrila i koliko im je teško zadržati intimu za sebe.

"S jedne strane jako teško, s druge strane lagano, jer kad su jasni prioriteti, kad se u tome poklapamo i razumiješ se, onda nije tako teško. Bavimo se poslom koji je javan i neki dio intime javnost želi znati, ali mislim da jednostavno postoji nešto što čovjek mora zadržati za sebe", kazala je bila Jelena za IN magazin.

Otkrila je i koje su prednosti i mane braka s kolegom.

"Zapravo nam je lakše u smislu razumijevanja jedno drugog, razumijemo si lakše obaveze i toliku angažiranost, ali s druge strane nam se jako teško preklapaju termini i onda je to veliki nedostatak nekog zajedničkog vremena", rekla je Jelena Perčin.

Glasine su nakratko ušutkali kada su se u rujnu zajedno pojavili na svečanom događaju u Dubrovniku, gdje su odavali su dojam sretnog para. To je i zadnji put da smo ih vidjeli skupa u javnosti prije vijesti o razvodu.

Prije Momčila, Jelena je bila u braku s Kristijanom Babićem, koji je trajao od 2008. do 2011. godine, a s njim je dobila kćer Lotu.

