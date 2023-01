Jelena Perčin potvrdila da se razvodi od Momčila Otaševića: "Trudila sam se ne pričati o vlastitoj intimi, ali…"

Jelena Perčin i Momčilo Otašević razvode se nakon pet godina braka, a vijest je potvrdila sama glumica.

Glumački par Jelena Perčin i Momčilo Otašević razvode se nakon pet godina braka, u kojem su dobili dvoje djece, sina Jakšu i kćer Mašu, a vijest je potvrdila sama glumica.

"Teško je. Glupo mi je lagati. Rastajemo se. Uvijek sam se trudila ne pričati o vlastitoj intimi, nisam pričala ni o vjenčanju, pa neću ni o rastavi. Svaka je rastava grozna. Grozan događaj i grozno razdoblje. Koncentrirana sam na to da budem maksimalno prisutna i prisebna radi djece. Od prijatelja sam dobila bezuvjetnu podršku. Moj intimni krug je sa mnom cijeli život i jako se dobro poznajemo i vjerujemo si. Svi su znali da odluku nisam donijela slučajno. Ljubav je užasno nepredvidiva. Ono što smatram da ljubav jest nisam još doživjela. Naime, dok god je ego jači od emocije, mislim da to nije ljubav, nego iluzija ljubavi. Niti iz jednog svog odnosa nisam otišla, a da se nisam dala do kraja. Zbog toga je sve i bolnije, ali ne mogu drugačije postupiti. To je lutrija i na njoj sam uglavnom gubila", izjavila je Jelena za Gloriju.

Ljubav 41-godišnje Jelene i devet godina mlađeg Momčila Otaševića planula je na snimanju serije "Zora dubrovačka" 2013. godine, a vjenčali su se 2018. godine i imaju dvoje djece. Glumac nam je u jednom razgovoru prepričao kako je započela njihova ljubavna priča.

"To je izgledalo da ni sami nismo znali što se zbiva, tako da smo skrivali praktički i od sebe samih, a ne od kolega. Iz velikog prijateljstva rodila se ljubav, i mogu vam reći da je to jako lijep put. Otkrili smo kolegama nakon mjesec-dva", prisjetio se Otašević.

Par su inače posljednjih mjeseci pratile glasine o prekidu, koje je Jelena nedavno opovrgnula, a otkrila je i koliko im je teško zadržati intimu za sebe.

"S jedne strane jako teško, s druge strane lagano, jer kad su jasni prioriteti, kad se u tome poklapamo i razumiješ se, onda nije tako teško. Bavimo se poslom koji je javan i neki dio intime javnost želi znati, ali mislim da jednostavno postoji nešto što čovjek mora zadržati za sebe", kazala je bila Jelena za IN magazin.

Prije Momčila, Jelena je bila u braku s Kristijanom Babićem, koji je trajao od 2008. do 2011. godine, a s njim je dobila kćer Lotu.

