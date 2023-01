Jelena Perčin prvi put u javnosti nakon objave o razvodu, nabacila je osmijeh i uživala u dobrom društvu!

Jelena Perčin pojavila se na premijeri filma "Tragovi" u Zagrebu, a to je njezin prvi javni izlazak nakon što je objavila da se razvodi od Momčila Otaševića.

Glumica Jelena Perčin (41) pojavila se u javnosti prvi put nakon što je objavila da se razvodi od glumca Momčila Otaševića (32) nakon pet godina braka.

Jelena je bila na premijeri filma "Tragovi" u Zagrebu u društvu kolegice Sandre Lončarić.

U crnom od glave do pete, Perčin je spremno pozirala fotografima te je pritom nabacila širok osmijeh i izgledala je vrlo dobro raspoloženo.

Podsjetimo, Jelena je vijest o razvodu potvrdila za časopis Glorija.

"Teško je. Glupo mi je lagati. Rastajemo se. Uvijek sam se trudila ne pričati o vlastitoj intimi, nisam pričala ni o vjenčanju, pa neću ni o rastavi. Svaka je rastava grozna. Grozan događaj i grozno razdoblje. Koncentrirana sam na to da budem maksimalno prisutna i prisebna radi djece. Od prijatelja sam dobila bezuvjetnu podršku. Moj intimni krug je sa mnom cijeli život i jako se dobro poznajemo i vjerujemo si. Svi su znali da odluku nisam donijela slučajno. Ljubav je užasno nepredvidiva. Ono što smatram da ljubav jest nisam još doživjela. Naime, dok god je ego jači od emocije, mislim da to nije ljubav, nego iluzija ljubavi. Niti iz jednog svog odnosa nisam otišla, a da se nisam dala do kraja. Zbog toga je sve i bolnije, ali ne mogu drugačije postupiti. To je lutrija i na njoj sam uglavnom gubila", izjavila je Jelena za Gloriju.

Jelena i Momčilo zbližili su se na setu serije "Zora dubrovačka" 2013. godine, a prijateljstvo je preraslo u ljubav kada su zajedno snimali seriju "Kud puklo da puklo" 2016. godine. Vjenčali su se u tajnosti 2018. godine, a intimna ceremonija održala se u njegovoj rodnoj Crnoj Gori. Iste godine dobili su kćerkicu Mašu, a krajem studenog 2020. dobili su i sina Jakšu.

