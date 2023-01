Igor Mešin se prisjetio prvog voditeljskog angažmana davne 2008. godine, od tada je omiljeno TV lice!

Glumac Igor Mešin već odavno je dio mnogih zabavnih formata Nove TV i zato je omiljeno lice koje volimo gledati na TV ekranu. Za nagradu žirija i publike ''Zlatni Studio'' nominiran je u kategoriji TV voditelj. U razgovoru za In Magazin Mešin se prisjetio prvog voditeljskog angažmana, otkrio zašto voli balansirati kazalište i showove te čemu se nada u novoj godini.

Glumac Igor Mešin proslavio se u brojnim kazališnim i televizijskim ulogama. Možda na početku svoje karijere nije planirao u svoj životopis dodati i voditeljske angažmane, no sve se promijenilo kada je dobio poziv za prvu voditeljsku ulogu.



"Prvi baš voditeljski angažman mi je bio ''Ne zaboravi stihove'' na Novoj TV, mislim da je to… Ne znam koja godina bila", nije se mogao sjetiti Igor.



No, mi znamo. Bilo je to davne 2008.godine kada je ovaj hrvatski televizijski glazbeni kviz krenuo s emitiranjem. Od tada je Mešin dobro poznato lice mnogih zabavnih formata Nove TV.



"Od ''Ne zaboravi stihove'', ''Sueprtalenta'', ''Plesa sa zvijezdama'', ''Tvoje lice zvuči poznato'', sve je to u jednom košu, i sve ovisi s kim sam radio. Krenuo sam sam, pa s Reneom, pa s Franom, pa s Majom, pa sad opet s Franom. Svi su bili dosta zahtjevni, ali dosta zabavni i interesantni", otkrio je Igor.



Za nagradu žirija i publike ''Zlatni Studio'' nominiran je u kategoriji TV voditelj.



"Nemam očekivanja, drago mi je da sam nominiran, bilo bi mi drago da dobijem, ali je izuzetna konkurencija u mojoj kategoriji tako da neću se žaliti ako izgubimo od mojih kolega", zaključio je Igor.

U kategoriji najbolji reality show nominiran je i "Supertalent" koji Igor vodi već devet sezona. U tijeku su i prijave za njegovu desetu sezonu, zbog čega je Mešin ponosan.



"Treba možda zaokružit s desetom jubilarnom, pa onda ćemo vidjeti. Drago mi je da ću doći do tog jednog kruga od deset sezona i da ta jedna priča dobije puni smisao", priznao je.



U svojem matičnom kazalištu Komedija, nastupa u predstavama ''Ljepotica i zvijer'' te ''Mnogo vike nizašto''. Otkriva kako obožava balans glumačkih i voditeljskih angažmana.



"Nikad ne volim reći koja mi je najdraža predstava, koji mi je najdraži projekt, svi su mi izuzetno dragi, i svakom se posvećujem istom pažnjom i angažmanom", otkrio je Igor.



U 2023.godini, u koju smo tek zakoračili, nada se samo jednome.



"Nekako da se svi unormalimo, da počnemo normalnije živjeti, da se prilagodimo svemu što nas očekuje i da mirnije živimo, smirenije", poželio je Igor.



Ipak vjerujemo da bi nagrada itekako značila. Za svoje omiljene TV formate i lica koji su se istaknuli u 2022. godini glasovati se može putem internetske stranice jutarnji.hr ili kupona objavljenih u Studiju Jutarnjeg lista.

