Poslušajte kako braća Dino i Bruno Jelusić zvuče kad zajedno zapjevaju!

Kako zvuče kad zajedno zapjevaju Dino Jelusić i njegov 12 godina mlađi brat Bruno, čut ćete u prilogu In magazina. Sve o svojem bratskom odnosu podijelili su s našom Julijom Bačić Barać. Dino nam je otkrio i zašto nastupe u proteklih šest mjeseci može izbrojiti na prste jedne ruke.

Fizička sličnost je više nego očita, ali braći Dini i Bruni Jelusiću nije samo to zajedničko. Nevjerojatan talent za pjevanje imaju obojica.

Bruno je 12 godina mlađi od Dine, a kao treće dijete u obitelji Jelusić, tvrdi Dino, uživa brojne povlastice.

''Mama ga najviše voli. Uvijek je on onaj kojeg se sluša. Znaš ono, na meni su se naučili, onda su u Lorenu malo manje poštedili, a on je bio potpuno pošteđen. Ali dobro, kažu da je bio bolje dijete od mene, tak' da ajde, možemo to uzeti u obzir'', priča Dino.

Zbog velike razlike u godinama, pravi prijateljski odnos izgradili su tek kad su obojica odrasli.

''On je meni jedan od najboljih prijatelja. Tako da, je super. Jako je osvješten i glazbeno i mentalno'', govori Dino.

''Nekad se na njega toliko ljutim da bi iskočio iz svoje kože ali to je sve za moje dobro, normalan bratski odnos'', dodao je Bruno.

Pjevali su zajedno na sestrinoj svadbi, ali i prošlog tjedna na humanitarnim koncertu na Zrinjevcu

''Uvijek mi je malo, neću reći da mi je pritisak, ali malo razmišljam o tome ko je pored mene da malo možda i ja poboljšam neku razinu nastupa'', govori Bruno.

A koji od braće Jelusić bolje pjeva?

''On mislim, ja neću nikad reći za sebe da sam bolji jer to kao prvo nije istina, a kao drugo da to kažem bio bi arogantan'', govori Bruno.

''Ja kažem da on i sad neki gledatelji glasaju u anketi'', dodao je Dino.

Nije rijetkost i da braću ljudi često zamjene.

''Bili smo zajedno u jednom klubu. Neko je došao po njegov autogram do mene i ja sam onako sramežljivo rekao, ne ne nisam to ja i onda sam se pitao kako osoba nije skužila da sam to ja, to je bilo prije 5 godina, ja sam imao 14 godina'', govori Bruno.

Iako studira ekonomiju, i Bruno se želi ozbiljno baviti glazbom, a na tom putu pomoći će mu, tko drugi nego brat.

'' Radimo na tome i ono, kad bi on uspio, meni bi to bilo k'o da sam ja uspio. Svaki dan vodimo višesatne razgovore. I o životu i o depresiji I o groznoj situaciji glazbenoj u Hrvatskoj i kako je teško išto napraviti I onda malo vježbamo i pjevamo i tak dalje'', govori Dino.

Koliko je teško živjeti od glazbe u Hrvatskoj, znaju svi koji su to pokušali.

''Za neke ljude se pitam kako uopće preživljavaju. Nekad se to za sebe pitam. Ono, poklopi se da imaš svirke i koncerata i da ima, ali onda se poklopi kao sada šest mjeseci da nema apsolutno ništa, nesigurno je'', kaže Dino.

A broj svirki u proteklih šest mjeseci Dino Jelusić može izbrojiti na prste jedne ruke.

''Imali smo Getterburg u prvom mjesecu, prije toga ništa od 25.10. Imam sad Beograd i onda nemam ništa do sedmog mjeseca. To je dvije svirke u šest mjeseci, to je katastrofa. Ali završavam album, tako da treba mi to vrijeme'', govori Dino.

A što je s Whitesnakeom?

''To ne postoji već 3 godine'', otkrio nam je.

Ono što postoji je Dinina želja da završi novi album i nastupa što više. Uskoro možda i s bratom koji mu uspješno parira na pozornici.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 inMagazin Iza Filipa Šovagovića i Nine Violić je sedam godina veze, evo koliko dobro poznaju jedno drugo!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 inMagazin S 19 godina predstavljao je Hrvatsku na Eurosongu, a sad nam je otkrio kojim se novim poslom bavi