Na špici se prošetala kći bivše ministrice, koja je ispričala svoj put do posvajanja

Pažnju na zagrebačkoj špici zadnje subote u veljači privukla je Marta Divjak, kći bivše ministrice obrazovanja Blaženke Divjak.

Tijekom subotnje šetnje zagrebačkom špicom, pozornost je ukrala jedna mlada djevojka s narančastom Hermes maramom i svijetlim sunčanim naočalama. U pitanju je Marta Divjak, novinarka, kći bivše ministrice Blaženke Divjak i jedna od pokretačica inicijative #moramovamnestoreci, čiji je cilj edukacija javnosti o posvajanju i udomljavanju te poboljšanje skrbi i položaja djece unutar sustava.

Marta Divjak Foto: Josip Moler/Cropix

Kada je imala samo tri i pol godine, Martu su posvojili Blaženka i Tomislav Divjak. Kako je sama priznala u jednom intervjuu, na osnivanje ove inicijative odlučila se nakon što je njezina majka, bivša ministrica znanosti i obrazovanja, dobila negativne komentare nakon što je u Saboru otkrila da je posvojila dijete.

Marta Divjak - 2 Foto: DNEVNIK.hr

"Moji roditelji su krenuli u proces posvajanja prije nešto više od 20 godina, a čekali su me tri i pol godine, a i ja sam tako dugo bila u sustavu socijale. Predugo i nepotrebno", izjavila je Marta u intervjuu za Gloriju 2021. godine. Dodala je i kako se ne sjeća razdoblja prije dolaska u obitelj Divjak: "Moja prva sjećanja su moji roditelji. Ako pitate zbog socijalnih radnika i trenutne averzije prema njima... Ne, moja je bila kul na sreću, ipak je spojila bračni par i mene. Mama veli da se jako trudila, iako se tužila na puno pravnih i birokratskih prepreka."

Svoju priču Marta je ispričala i za Dnevnik Nove TV.

"Počelo je s time da su me pronašli u kontejneru, iako nisu, ali i da jesu opet 'life happens'. Onda da sam Rom, ne bih imala problem s tim, ali stalno su se lovili za to", rekla je Marta.

Bivša ministrica ne krije koliko je ponosna na svoju kćer, a na njezinom profilu se mogu naći zajedničke fotografije.

Troje posvojene djece ima i saborski zastupnik Mosta Ante Kujundžić, koji se jučer rasplakao u Saboru zbog njegovih odbijenih amandmana. Više o tome pročitajte OVDJE.

