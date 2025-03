Posrnuli reper ne prestaje s kontroverznim izjavama o bivšoj supruzi: "Ona ima potpunu kontrolu..."

Kanye West ponovno je odlučio šokirati svojim izjavama, a ovoga puta u sve je uključio i svoju djecu iz braka s Kim Kardashian.

Posrnuli reper Kanye West ne prestaje sa svojim eskapadama. Nakon što je u proteklim tjednima bivšoj supruzi Kim Kardashian zaprijetio ratom jer je zaštitila ime njihove kćeri North kako ga ne bi koristio u određenim svrhama, vrijeđao djecu Jay-Za i Beyonce i sina Iggy Azalee i počeo se odijevati kao član kriminalne organizacije Ku Klux Klan, sada je u intervjuu s DJ-em Akademiksom šokirao novim izjavama.

47-godišnji West je u razgovoru priznao kako žali što je imao djecu s Kim Kardashian.

Kanye West - 1 Foto: Profimedia

"To je moja krivnja. Nisam htio imati djecu s tom osobom nakon samo dva mjeseca veze, no to nije bio Božji plan", izjavio je West, nadovezavši se na kontroverzu Kiminog patentiranja imena djece. "Nemam vlasništvo nad imenom i likom, ili barem 50-50 s mojom djecom. Pa kako je to zajedničko skrbništvo?"

Kanye West i Bianca Censori Foto: Profimedia

West se požalio i kako nema pravo odluka u vezi svoje djece North, Sainta, Chicago i Psalma.

"Moja djeca su poznate osobe i nemam pravo odlučivati. Tako da ova bijela žena i ova bijela obitelj imaju kontrolu nad ovom visoko utjecajnom crnom djecom koja su pola djece Ye-a", rekao je West.

Bianca Censori i Kanye West - 4 Foto: Profimedia

Ovo sve dolazi isti dan kada je Daily Mail objavio priču o njegovoj drugoj supruzi Bianci Censori koja pokušava spasiti njihov brak planom o trudnoći jer smatra da bi ga to smirilo.

