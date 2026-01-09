Seve blista u snježnoj bajci: Tko još gleda planine kad je ona u kadru?

Prije novih koncerata i školske godine, Severina je s društvom otputovala u Kitzbühel, a fotografije na Instagramu pokazuje koliko uživa u odmoru.

Kad treba napuniti baterije i pobjeći od svakodnevice, Severina zna gdje treba otići.

Ovih je dana spakirala kofere i zaputila se u Kitzbühel, jedno od najpoznatijih i najglamuroznijih skijališta u Alpama, gdje je uživala u pravom zimskom odmoru u krugu najbližih.

Na fotografijama koje je podijelila na društvenim mrežama, vidi se Severina u potpuno zimskom izdanju: bijela skijaška kombinacija, krznena kapa i široki osmijeh, uz spektakularne alpske pejzaže okupane suncem. Kitzbühel je još jednom pokazao zašto slovi za destinaciju na kojoj se luksuz i priroda savršeno nadopunjuju.

Na ovom odmoru Severini se pridružilo društvo koje joj je najvažnije: sin Aleksandar, koji se skrivao iza skijaške maske, nećakinja Mia Popović sa svojim sinom te prijateljica i kuma Andrea Čermak.

"Moja djeca na skijanju, a tetka iz Njemačke i ja u prolazu", napisala je Seve, čime je nasmijala pratitelje.

Društvo je očito bilo savršeno uigrano – dovoljno veliko za zabavu, ali dovoljno intimno za pravi obiteljski ugođaj.

"Seve draga i na snigu si toop", "Ostani uvek ovako sretna i nasmijana", "Guštajte ekipa, super ste mi svi", "Blago vama, samo uživajte", "Lijepa žena i to je to. Kao vino je, što starija, to ljepša. I neka nam je zdrava i vesela s majkom svojom i sinom", "Slavice, sve si nam omogućila", napisali su joj pratitelji.

Seve je pokazala kako izgleda njihov alpski dnevni ritam: topla čokolada kao obavezni zimski ritual, lagano skijanje, poziranje na snijegu i trenuci smijeha koji ne trebaju filtere. Fotografije odišu opuštenošću i radošću, bez estradne pompe – samo čisti zimski gušt.

