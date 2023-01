Evo kako je Lepa Brena izgledala na svojoj prvoj naslovnici, otad je prošlo više od 40 godina!

Isplivala je naslovnica časopisa TV Novosti iz 1982. godine koju je krasila tada još pjevačica u usponu Lepa Brena.

Srpska pjevačica Lepa Brena (62) jedna je od najvećih zvijezda regije, a karijeru je započela davne 1981. godine s bendom Slatki greh.

Pogledaj i ovo život na visokoj nozi Pogledajte kako Lepa Brena uživa dok putuje, pohvalila se luksuzom kakav se ne viđa svaki dan!

Godinu kasnije osvanula je i na svojoj prvoj naslovnici, koja je sada opet isplivala u javnost.

Lepa Brena tada je imala 21 godinu i pozirala je za tjednik TV Novosti, a naslovnicu možete pogledati OVDJE.

Rođena kao Fahreta Jahić, tom je prilikom progovorila i o značenju svojeg imena.

"Fahreta je ime turskog porijekla i znači 'nagrada' ili 'pohvala'. To sam slučajno saznala od jednog Turčina, dolazio je u Brčko i prodavao neke stvarčice, još prije dok se moglo tako prodavati. Mislim da to ime meni sasvim odgovara i ocrtava moju pravu osobnost. Ja sam jako ponosna na sebe. Ne cijenim i ne poštujem nikog u životu koliko poštujem sebe. Nastojim nikoga ne podcjenjivati, spremna sam svima pomoći, bez obzira na to je li mi netko odmogao, ali jako poštujem sebe", kazala je tada.

Brena se kasnije udala za bivšeg tenisača Slobodana Živojinovića i s njim dobila dvojicu sinova, Stefana i Viktora.

Pjevačica i danas svojom pojavom izaziva divljenje gdje god se pojavi, a još njezinih fotografija iz prošlosti možete pogledati u galeriji.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Nekad i sad Teško je gledati što si je napravila jedna od nekoć najljepših žena svijeta, svojom pojavom danas izaziva zgražanje

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ivana Knoll pokazala kako trese atribute u oskudnom izdanju, a nešto je i izvirilo: "Kakav talent, kakve obline!"